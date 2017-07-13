Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30372751/
13 июля 2017, 10:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» подписал новые контракты с Пуйо и Арчибальдом

«Питтсбург Пингвинз» заключил новые контракты с защитником Дерриком Пуйо и нападающим Джошем Арчибальдом, информирует NBC Sports.

Соглашение с 23-летним Пуйо рассчитано на один сезон с зарплатой $ 800 тыс., 24-летний Арчибальд заключил контракт на два года, зарплата за сезон составит $ 675 тыс.

В прошедшем регулярном чемпионате Пуйо принял участие в 11 матчах своей команды, не заработав результативных баллов. Арчибальд сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт три забитых гола при четырёх минутах штрафа.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера