«Питтсбург» подписал новые контракты с Пуйо и Арчибальдом

Соглашение с 23-летним Пуйо рассчитано на один сезон с зарплатой $ 800 тыс., 24-летний Арчибальд заключил контракт на два года, зарплата за сезон составит $ 675 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате Пуйо принял участие в 11 матчах своей команды, не заработав результативных баллов. Арчибальд сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт три забитых гола при четырёх минутах штрафа.