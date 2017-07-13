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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30372324/
13 июля 2017, 10:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» заключил контракт новичка с защитником Лилигреном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» заключил трёхлетний контракт новичка с защитником Тимоти Лилигреном, информирует Sportsnet.

Клуб выбрал хоккеиста на драфте-2017 под общим 17-м номером.

«Мой пример — Никлас Лидстрём, это тот самый хоккеист, которым я хочу быть. Я хорошо катаюсь. Мне нравится контролировать шайбу в зоне атаки, создавать моменты и набирать очки. Думаю, мне нужен ещё один год для прогресса, потом я попробую попасть в состав основной команды в НХЛ», — рассказывал защитник ранее.

Торонто Мэйпл Ливз
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