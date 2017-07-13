«Торонто» заключил контракт новичка с защитником Лилигреном
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» заключил трёхлетний контракт новичка с защитником Тимоти Лилигреном, информирует Sportsnet.
Клуб выбрал хоккеиста на драфте-2017 под общим 17-м номером.
«Мой пример — Никлас Лидстрём, это тот самый хоккеист, которым я хочу быть. Я хорошо катаюсь. Мне нравится контролировать шайбу в зоне атаки, создавать моменты и набирать очки. Думаю, мне нужен ещё один год для прогресса, потом я попробую попасть в состав основной команды в НХЛ», — рассказывал защитник ранее.
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