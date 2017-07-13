«Торонто» заключил контракт новичка с защитником Лилигреном

Клуб выбрал хоккеиста на драфте-2017 под общим 17-м номером.



«Мой пример — Никлас Лидстрём, это тот самый хоккеист, которым я хочу быть. Я хорошо катаюсь. Мне нравится контролировать шайбу в зоне атаки, создавать моменты и набирать очки. Думаю, мне нужен ещё один год для прогресса, потом я попробую попасть в состав основной команды в НХЛ», — рассказывал защитник ранее.