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13 июля 2017, 9:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Коппом на $ 2 млн

Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с нападающим Эндрю Коппом, информирует NBC Sports.

Новое соглашение подписано сроком на два сезона, общая сумма контракта с игроком составила около $ 2 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний хоккеист принял участие в 64 матчах, сумев записать на свой счёт 17 (9+8) результативных баллов при показателе полезности «+8» и 18 минутах штрафного времени. В среднем на льду Копп проводил около 12 минут за встречу.

Виннипег Джетс
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