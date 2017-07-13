«Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Коппом на $ 2 млн
Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с нападающим Эндрю Коппом, информирует NBC Sports.
Новое соглашение подписано сроком на два сезона, общая сумма контракта с игроком составила около $ 2 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний хоккеист принял участие в 64 матчах, сумев записать на свой счёт 17 (9+8) результативных баллов при показателе полезности «+8» и 18 минутах штрафного времени. В среднем на льду Копп проводил около 12 минут за встречу.
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