Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»
Нападающий Андрей Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз».
Хоккеисту не удалось договориться с «Локомотивом» о новом контракте. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Игорь Ларионов.
Последние три сезона Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив». В сезоне-2016/17 на счету игрока 27 очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 12 очков в 15 матчах
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