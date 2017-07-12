Стив Паттерсон стал президентом и гендиректором клуба НХЛ «Аризона»
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Стив Паттерсон стал президентом и генеральным директором клуба НХЛ «Аризона Койотис», сообщается на официальном сайте команды.
Ранее Паттерсон работал в «Хьюстон Тексанс» (NFL), занимал должность генерального менеджера в «Хьюстон Рокетс» и президента — в «Портленд Трэйл Блэйзерс» (оба — НБА). О назначении Паттерсона объявил владелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй.
«Мы рады видеть Стива президентом и генеральным директором нашего клуба. Стив обладает богатым опытом, он более 30 лет успешно работал в NFL, НБА, профессиональном хоккее и бейсболе и студенческой легкой атлетике. Он строил чемпионские команды и мог управляться со стадионами и аренами. Самое важное — он уже работал в нашей сфере и обладает необходимыми корпоративными и политическими связями», — сказал Барроуэй.
В минувшем сезоне «Аризона» стала 12-й в Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата и не попала в
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