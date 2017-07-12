Стив Паттерсон стал президентом и гендиректором клуба НХЛ «Аризона»

Ранее Паттерсон работал в «Хьюстон Тексанс» (NFL), занимал должность генерального менеджера в «Хьюстон Рокетс» и президента — в «Портленд Трэйл Блэйзерс» (оба — НБА). О назначении Паттерсона объявил владелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй.

«Мы рады видеть Стива президентом и генеральным директором нашего клуба. Стив обладает богатым опытом, он более 30 лет успешно работал в NFL, НБА, профессиональном хоккее и бейсболе и студенческой легкой атлетике. Он строил чемпионские команды и мог управляться со стадионами и аренами. Самое важное — он уже работал в нашей сфере и обладает необходимыми корпоративными и политическими связями», — сказал Барроуэй.