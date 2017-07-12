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12 июля 2017, 19:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Сергей Гончар стал ассистентом главного тренера «Питтсбурга»

Официальный сайт «Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении Сергея Гончара ассистентом главного тренера команды Майка Салливана.

Официальный сайт Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> объявил о назначении Сергея Гончара ассистентом главного тренера команды Майка <span class=error>Салливана</span>. Увеличить
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Ранее 43-летний специалист трудился в системе клуба на должности тренера по развитию защитников.

Гончар стал третьим новичком тренерского штаба, объявленным за последние несколько дней. Ранее стало известно, что ещё одним помощником Салливана стал Марк Рекки, а тренер по голкиперам назначен Майк Бейли.

Гончар работает в клубе на протяжении двух сезонов, выиграв вместе с командой два Кубка Стэнли.

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