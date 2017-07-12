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12 июля 2017, 11:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Клуб ECHL заинтересован в приглашении Ягра и готов скорректировать график

Чешский нападающий Яромир Ягр получил предложение провести ближайший сезон в ECHL.

Чешский нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> получил предложение провести ближайший сезон в <span class=error>ECHL</span>. Увеличить
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В 45-летнем форварде заинтересована флоридская команда «Эверблейдс». В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Приглашение присоединиться к “Эверблейдс” останется в силе в том случае, если Ягр не подпишет контракт с одним из клубов НХЛ на ближайший сезон. Это предложение — попытка усилить наш состав в сезон 20-летия команды», — говорится в сообщении клуба.

«Эверблейдс» готовы скорректировать график участия нападающего в матчах.
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