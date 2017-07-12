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12 июля 2017, 9:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» подписал форварда Уэйна Симпсона

Нападающий Уэйн Симпсон продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз».

Об этом информирует официальный сайт столичной команды.

«Кэпиталз» заключили с хоккеистом двусторонний контракт на один год. На уровне Национальной хоккейной лиги Симпсон заработает 650 тыс. долларов, в Американской хоккейной лиге — 140 тыс. долларов. В прошлом сезоне 27-летний форвард играл за «Провиденс» в АХЛ. В 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 очков, забросил 16 шайб и отдал 33 голевые передачи.

Вашингтон Кэпиталз
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