«Вашингтон» подписал форварда Уэйна Симпсона

Об этом информирует официальный сайт столичной команды.



«Кэпиталз» заключили с хоккеистом двусторонний контракт на один год. На уровне Национальной хоккейной лиги Симпсон заработает 650 тыс. долларов, в Американской хоккейной лиге — 140 тыс. долларов. В прошлом сезоне 27-летний форвард играл за «Провиденс» в АХЛ. В 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 очков, забросил 16 шайб и отдал 33 голевые передачи.