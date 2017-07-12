Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30358662/
12 июля 2017, 8:52 | Хоккей: НХЛ | Прессбол

НХЛ. Максим Сушко забросил две шайбы на турнире в лагере развития «Филадельфии»

В заключительный день лагеря развития «Филадельфии Флайерз» состоялся турнир с участием четырех команд. Матчи проходили в формате «3 на 3», — сообщает официальный сайт пенсильванского клуба.

За «белых» выступал 18-летний белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный «летчиками» в 4-м раунде последнего драфта под 107-м номером. Став автором двух точных бросков, уроженец Бреста поспособствовал успеху своей команды, составленной преимущественно из русскоговорящих игроков. Так, партнерами Сушко были три россиянина — Герман Рубцов, Радель Фазлеев и Иван Косоренков. В предварительном раунде «белые» обыграли «черных» — 4:1, «серых» — 4:3 и оранжевых — 4:1. В финале «белые» сломили сопротивление «черных» во втором пятиминутном овертайме — 2:1. Решающая шайба на счету шведа Линуса Хегберга. А лучшим снайпером турнира с пятью голами стал другой скандинав — Олле Ликселл, игравший за «оранжевых».

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Белорусский хоккеист Максим Сушко выбран на драфте НХЛ клубом из Филадельфии

Белорусский хоккеист Максим Сушко выбран на драфте НХЛ клубом из Филадельфии

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист, игрок юношеской сборной страны Максим Сушко был выбран в четвертом раунде на прошедшем в Чикаго (США) драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Филадельфия Флайерз», сообщают информагентства.
Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ