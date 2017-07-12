НХЛ. Максим Сушко забросил две шайбы на турнире в лагере развития «Филадельфии»

За «белых» выступал 18-летний белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный «летчиками» в 4-м раунде последнего драфта под 107-м номером. Став автором двух точных бросков, уроженец Бреста поспособствовал успеху своей команды, составленной преимущественно из русскоговорящих игроков. Так, партнерами Сушко были три россиянина — Герман Рубцов, Радель Фазлеев и Иван Косоренков. В предварительном раунде «белые» обыграли «черных» — 4:1, «серых» — 4:3 и оранжевых — 4:1. В финале «белые» сломили сопротивление «черных» во втором пятиминутном овертайме — 2:1. Решающая шайба на счету шведа Линуса Хегберга. А лучшим снайпером турнира с пятью голами стал другой скандинав — Олле Ликселл, игравший за «оранжевых».