Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года
Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка объявил о назначении на пост главного тренера команды Рика Токкета. Соглашение специалиста рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.
«Мы очень рады, что Токкет стал нашим главным тренером. Рик — отличный тренер и прирождённый победитель. С “Питтсбург Пингвинз” он завоевал Кубок Стэнли в качестве игрока и ещё два — возглавляя команду. Он опытный, знающий, хороший лидер и умеет общаться. Также ранее он играл в составе “Койотс”, а также занимал здесь пост ассистента главного тренера, так что Рик отлично нам подходит», — прокомментировал Чайка назначение Токкета.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter