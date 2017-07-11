Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года

«Мы очень рады, что Токкет стал нашим главным тренером. Рик — отличный тренер и прирождённый победитель. С “Питтсбург Пингвинз” он завоевал Кубок Стэнли в качестве игрока и ещё два — возглавляя команду. Он опытный, знающий, хороший лидер и умеет общаться. Также ранее он играл в составе “Койотс”, а также занимал здесь пост ассистента главного тренера, так что Рик отлично нам подходит», — прокомментировал Чайка назначение Токкета.