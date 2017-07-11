Вратарь Гудлевскис подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»

«Островитяне» получили 24-летнего вратаря в результате обмена с «Тампой» 1 июля.

В минувшем сезоне Гудлевскис выступал в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», провел 37 матчей в «регулярке», отражая в среднем 89,7% бросков за игру.