Вратарь Гудлевскис подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис подписал однолетнее двустороннее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
«Островитяне» получили 24-летнего вратаря в результате обмена с «Тампой» 1 июля.
В минувшем сезоне Гудлевскис выступал в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», провел 37 матчей в «регулярке», отражая в среднем 89,7% бросков за игру.
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