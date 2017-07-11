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11 июля 2017, 20:07 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Вратарь Гудлевскис подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис подписал однолетнее двустороннее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

«Островитяне» получили 24-летнего вратаря в результате обмена с «Тампой» 1 июля.

В минувшем сезоне Гудлевскис выступал в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», провел 37 матчей в «регулярке», отражая в среднем 89,7% бросков за игру.

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