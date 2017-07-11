Радулов будет выступать в «Далласе» под традиционным номером 47
Новички клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» определились с игровыми номерами на следующий сезон.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Форвард Александр Радулов, подписавший со «Старз» пятилетний контракт с зарплатой $ 6,25 млн в год, сохранил 47-й номер, под которым он выступал ранее за «Монреаль Канадиенс», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Нэшвилл Предаторз». Российский хоккеист является чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина.
Нападающий техасской команды Мартин Ганзал получил в «Далласе» 10-й номер, а вратарь Бен Бишоп — 30-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter