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11 июля 2017, 9:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Радулов будет выступать в «Далласе» под традиционным номером 47

Новички клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» определились с игровыми номерами на следующий сезон.

Новички клуба Национальной хоккейной лиги Даллас <span class=error>Старз</span> определились с игровыми номерами на следующий сезон. Увеличить
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Форвард Александр Радулов, подписавший со «Старз» пятилетний контракт с зарплатой $ 6,25 млн в год, сохранил 47-й номер, под которым он выступал ранее за «Монреаль Канадиенс», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Нэшвилл Предаторз». Российский хоккеист является чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина.

Нападающий техасской команды Мартин Ганзал получил в «Далласе» 10-й номер, а вратарь Бен Бишоп — 30-й.

Даллас Старз
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