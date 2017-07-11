Клуб НХЛ «Тампа-Бэй» подписал семилетний контракт с Джонсоном на $35 млн

По условиям соглашения, 26-летний американец заработает $35 млн.

В прошедшем сезоне Джонсон записал на свой счет 64 (19 шайб + 45 передач) очка в 66 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности он провел в НХЛ 308 матчей (все — за «Тампу»), в которых набрал 211 (89 + 122) очков.