Клуб НХЛ «Тампа-Бэй» подписал семилетний контракт с Джонсоном на $35 млн
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нападающий Тайлер Джонсон подписал новый семилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
По условиям соглашения, 26-летний американец заработает $35 млн.
В прошедшем сезоне Джонсон записал на свой счет 64 (19 шайб + 45 передач) очка в 66 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности он провел в НХЛ 308 матчей (все — за «Тампу»), в которых набрал 211 (89 + 122) очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter