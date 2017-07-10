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СЕЙЧАС С НОГОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

— Сезон вы завершили досрочно из-за перелома лодыжки. Много лишнего веса набрали с тех пор?

— Совсем немного. Но я еще не вставал на лед, а как только начнутся полноценные тренировки, то все лишние килограммы уйдут.

— Когда вы получили травму, то говорили, что могли бы сыграть, если бы «Эвеланш» вышли в плей-офф. Понятно, что в борьбе за Кубок Стэнли ваш клуб не участвовал, но вы были готовы?

— Я вышел на лед 20 апреля и мог бы форсировать подготовку. Но наш клуб к этому времени потерял шансы на попадание в восьмерку, так что не было смысла торопиться с восстановлением.

— Нога болела?

— Первое время. Да и то лишь из-за того, что конек давил на место перелома. Но я хорошо работал в период лечения, так что никакого резкого спада физической формы не было.

— Сейчас есть какие-то болевые ощущения?

— Никаких. Я готов на сто процентов. В зале прыгаю — все отлично.

— Та травма — несчастный случай?

— Исключительно. Единоборство на тренировке, я неудачно упал, соперник упал на мою ногу, а его еще придавили. Услышал хруст — сразу понял, что все плохо. Сначала на ногу я наступить не мог, но через два дня уже мог ходить без помощи костылей. Правда, в гипсе.

— Обидно то, что как раз перед травмой вы стали показывать свой лучший хоккей. Что изменилось в вашей жизни?

— Просто шла игра. Мне доверяли и раньше, но в тот момент стало многое получаться. Да, команда проигрывала, но я полностью выкладывался на льду, старался. Делал любимое дело.

— Ровно год назад мы встречались, вы говорили о том, что клуб точно выйдет в плей-офф, я хихикал. Мой смех оказался более обоснованным.

— А ведь сезон мы начали очень неплохо, победили на выезде. А вспомните то, как мы играли перед самым сезоном? Шесть побед из шести. Нас сильно подкосила домашняя серия, в которой мы потерпели, кажется, шесть поражений подряд. Так и не сумели после этого отойти. Хотя у нас бывали очень хорошие матчи.

— Каково это быть в команде, которая не попадает в плей-офф?

— Не скажу, что мы упали духом. Да и потом в этой лиге нет проблем с мотивацией. Кто-то бьется за будущий контракт, кто-то за игровое время. Скажу, что мы все равно хотели и старались, только у нас ничего не получилось.

— Так чего не хватило?

— Опыта. И, возможно, характера. Но я сейчас готов пообещать, что в следующем сезоне мы точно попадем в плей-офф.

— Хи-хи-хи.

— Вот увидите. Сейчас у нас собирается отличная команда и мы будем биться до конца. А какие вы цели от меня ждете? Я — максималист, не могу по-другому. Кроме того, вы же следите за НХЛ и видите, что там возможны любые сюрпризы. Посмотрите на «Нэшвилл».

ВОЗМОЖНО, ВЕРНУСЬ В РОССИЮ.

— Но ведь до сих пор и у вас нет контракта с «Колорадо».

— Это правда. Идут переговоры, я постоянно на связи с агентом. Есть кое-какие противоречия.

— В чем?

— Не буду раскрывать ход переговоров, называть суммы. Но по сроку мы договорились.

— Это будет длинный контракт?

— Это так называемый «мостик». Срок — два года.

— Ходили разговоры, что можете вернуться в Россию.

— Я жду решения от «Колорадо». Для себя решил, что готов подождать до конца июля. Но мне хочется стабильности. Если же мы не договоримся, то я буду выступать за ЦСКА.

— Почему «Колорадо» не подписывает контракт? Это бизнес или это игровые проблемы.

— Нет, наша остановка в переговорах касается только бизнеса. Игровые вопросы тут не имеют никакого значения.

— Возможно, вы прямо сейчас стараетесь разыграть российскую карту на переговорах. Если бы я представителем «Колорадо», то понимал бы, что в случае возвращения вы потеряете намного больше.

— В чем?

— Тут слабый уровень. Вы просто не будете уже не тем Задоровым.

— Может быть, вы и правы, но есть моральные принципы. Я не прошу ничего сверхъестественного, знаю свою цену и прошу ровно те условия, которые заслуживаю. На кону слишком много. Конечно, мне хочется играть в НХЛ, я обожаю «Эвеланш», мне все нравится в Колорадо. Но надо смотреть на вещи правильным взглядом.

— Может быть, стоит попросить обмен?

— А зачем? Меня все устраивает в клубе. У нас молодая и перспективная команда, у меня отличные отношения с тренерским штабом. Я бы хотел чего-то добиться именно с «Эвеланш».

— Я слежу за вашей карьерой и считаю, что вам не хватает какой-то малости, чтобы стать звездой лиги. Может быть, не первого уровня, но, по крайней мере, тем, кто будет лидером своей команды.

— Понимаю, о чем вы, и потому у меня очень большие надежды на следующий сезон. Я буду готовиться к сезону так, как не готовился никогда. Я сам делаю большую ставку на предстоящий чемпионат. Надеюсь, что мы с «Колорадо» договоримся.

НАШ ТРЕНЕР БЫЛ ОЧЕНЬ ОПТИМИСТИЧЕН.

— Мы немного знаем о вашем тренере. Что за человек Джаред Беднар?

— Если вспоминать что-то хорошее о сезоне, так это все касается нашего тренера. Да, он попал в трудную ситуацию, но до конца верил в нас, старался зарядить оптимизмом. Не было такого, чтобы он впадал в панику даже после самых обидных поражений. Наоборот, поднимал дух в раздевалке. Я уверен, что с таким подходом у нас в будущем не будет проблем.

— Умные люди советуют спрашивать у защитников не об отношениях с главным тренером, а об отношениях со специалистом, который работает с линией обороны.

— Нолан Пратт, который отвечает за работу с игроками обороны, играл в КХЛ, два года провел в «Амуре». Замечательный человек и специалист. Мы с ним много беседуем, он постоянно объясняет, как мне улучшить свою игру, что сделать иначе. Связываю свой прогресс и с ним.

— Патрик Руа сильно отличается од Беднара?

— Да это два совершенно разных человека. Я не мог подойти к Патрику, поговорить о каких-то посторонних вещах, да и вообще лишний раз лучше у него ничего не спрашивать. С Джередом такого барьера нет. Я не говорю, хорошо это или плохо, но это так. Наш главный тренер любит бейсбол, постоянно пытается привести аналогии из этого вида спорта, и это впечатляет. Видно, что человек живет спортом.

— Вы-то как в бейсболе?

— Не очень. Мне очень нравится американский футбол, но на протяжении сезона выяснялось, что и там я не разбираюсь.

— Поясните.

— Да у нас постоянно в раздевалке какие-то споры по поводу чемпионата. И все мои прогнозы не сбываются.

— Последний спор, который вы проиграли?

— Это касалось не футбола, а гольфа. На турнире серии «Мастерс» надо было выбрать четырех гольфистов, их результат суммируется, и определяется победитель. Я выбрал четырех самых худших.

ГРИГОРЕНКО В КХЛ БУДЕТ ЛЕГЧЕ.

— Из «Колорадо» в КХЛ уже вернулся Михаил Григоренко. Я не считаю, что это усиление для ЦСКА, учитывая то, как он играл за «Эвеланш».

— Григоренко выглядел неплохо в тех обстоятельствах, что у него были. Но иногда его ставили на фланг, иногда он выходил на лед с партнерами, у которых вообще не было задачи созидать. Это классный хоккеист, мы с ним еще с «Баффало», но я вспоминаю, как его выпускали на площадку вместе с тафгаями. Как вы хотите получить отдачу от умного игрока, если ставите его в такие условия.

— Есть ли шансы у Андрея Миронова в «Колорадо»?

— И очень большие. Миронов вообще едва ли не самый североамериканский игрок из тех, кто в этом году переезжает из КХЛ. Я разговаривал с тренерами во время лагеря развития, понятно, что там уровень конкуренции не такой, как в первой команде, но мне сказали, что Миронов в полном порядке. У него есть все, чтобы закрепиться в составе. Он отлично играет в силовом стиле. Он показывает простой хоккей, который ценится.

— С английским беда.

— Ничего страшного. В «Колорадо» Семен Варламов, Наиль Якупов, я. Мы поможем Миронову в каких-то вопросах. На самом деле, основные сложности игрока из России не на льду, а вне площадки. В США другой менталитет, там нужно быть совершенно другим человеком. Но мы скажем, что надо делать.

— В этом году вы провели две с половиной драки. Сначала хотелось узнать о «половинке». Первый раз вижу, что человеку дают 5 минут за то, что он лежит на льду, прикрыв голову руками.

— Это было в матче с «Виннипегом», когда я провел чистый силовой прием против Марка Шайфли. На меня накинулись, я упал, а судья решил меня удалить. Все это крайне несправедливо, о чем я и сказал арбитру. Но он объяснил, что не был уверен в чистоте моего силового приема, а если бы меня позже дисквалифицировали, то его бы наказали.

— А пять минут за драку?

— Ему нужно было подравнять составы. И я тоже считаю, что это несправедливо. Видимо, у меня еще просто нет такого имени в НХЛ. Будь на моем месте более авторитетный хоккеист, то его бы не удалили.

— Однажды вы подрались в игре с «Торонто». Вашим соперником был Мэтт Мартин. В НХЛ осталось мало тафгаев, но он один из них.

— Ничего страшного, я никого не боюсь. Что он мог сделать? Попасть мне по лицу? Ничего, я переживу. Но показывать слабость ни в коем случае нельзя. Драка получилась неплохой, по крайней мере, я не проиграл.