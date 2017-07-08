«Даллас» подписал контракт новичка с третьим номером драфта-2017
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с защитником Миро Хейсканеном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Добавим, что 17-летний Хейсканен в прошлом сезоне выступал в финском чемпионате за ХИФК, в составе которого провел 37 матчей регулярного сезона и 8 встречах
Хейсканен был выбран «Далласом» в первом раунде драфта 2017 года, который прошел в Чикаго, под общим третьим номером.
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