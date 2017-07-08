Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской.
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Прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году пара решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.
В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для своих друзей. Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом, а Шубская устроила тематический вечер со своими подругами.
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