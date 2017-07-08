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8 июля 2017, 17:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской.

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией <span class=error>Шубской</span>. Увеличить
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Прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году пара решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.

В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для своих друзей. Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом, а Шубская устроила тематический вечер со своими подругами.

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