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8 июля 2017, 11:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Рик Токкет может стать главным тренером «Аризоны»

Новый главным тренером «Аризоны Койотс» может стать ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Рик Токкет, информирует USA Today.

Напомним, «Аризона» недавно уволила с поста главного тренера Дэйва Типпета.

Токкет уже работал в системе «койотов», когда выступал ассистентом главного тренера Уэйна Гретцки в сезоне-2005/06. Некоторое время он также исполнял обязанности главного тренера. Позже его карьера была остановлена из-за нескольких скандалов, связанных с подпольными ставками на тотализаторе.

Аризона Койотс
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