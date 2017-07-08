Вашингтонское похмелье. «Столичные» перестали быть фаворитом НХЛ?

Откат «Вашингтона»

Нейт Шмидт, Карл Алзнер, Кевин Шаттенкирк, Джастин Уильямс и Маркус Юханссон — таковы потери «Кэпиталз» в нынешнее межсезонье. Глядя на то, как усиливаются, подписывают новых людей и активно работают на рынке многие из конкурентов, болельщики «Вашингтона» загрустили. Команда, которая два года подряд становилась победителем регулярного чемпионата, но так и не смогла завоевать шанс побороться за Кубок Стэнли, вынуждена сделать шаг назад. Выбор у генерального менеджера Брайана Маклеллана был невелик: ради возможности сохранения своих главных активов, которые почти единовременно стали ограниченно свободными агентами, пришлось пожертвовать другой частью коллектива. Сам Маклеллан, три года назад активно начавший строительство новой команды (тогда казалось — чемпионской), неохотно признал тот факт, что поднять вашингтонскую целину с первой попытки ему не удалось. Именно Маклеллан пригласил в «Вашингтон» Ти Джея Оши и Ларса Эллера, выторговал в дедлайн Шаттенкирка, а также переманил Уильямса, Орпика и Нисканена. Эта ставка себя не оправдала, и сейчас маятник качнулся в другую сторону, заставив «Кэпиталз» стать уже не покупателем, а продавцом.

«Конечно, мы ожидали, что столкнёмся с проблемами, но они не отличаются от тех, которые бывали у успешных клубов. Мы три года строили эту команду, в прошлом году максимизировали свои усилия — как по персоналиям, так и по зарплате. Сейчас у нас чемпионское похмелье, хотя чемпионами мы так и не стали», — горько констатировал Маклеллан. Шмидт был потерян на драфте расширения, за Алзнера, Уильямса и Шаттенкирка не было возможности бороться из-за потолка зарплат, а новые контракты Оши, Кузнецова, Бураковски и Орлова вынудили за бесценок обменять Юханссона.



Несмотря на то, что это лето и ожидалось для «столичных» трудным, результат оказался чрезвычайно тревожным. И хотя Маклеллан и раньше не скрывал пессимизма, сложилось впечатление, что часть нынешних ран «Вашингтон» нанёс себе сам.

Играем по-крупному

Одним из укоров в адрес босса «столичных» со стороны болельщиков является обмен в «Нью-Джерси» Маркуса Юханссона — четвёртого бомбардира команды, за которого «Вашингтон» получил сомнительные 2-й и 3-й раунды драфта-2018. «Мы бы не смогли приобрести Маркуса, если бы не проблемы “Кэпиталз” с потолком зарплат. Вообще-то нам был нужен защитник, но Юханссон — быстрый и мастеровитый игрок, его подписание даёт нам массу вариантов», — заявил довольный генменеджер «Дэвилз» Рэй Шеро. Юханссон набрал на 2 очка больше, чем Оши, но американец, пропустивший 14 матчей из-за травмы, остался у «столичных», а швед был вынужден менять прописку. «Я не был готов к этому абсолютно, это очень большой шок», — признал Юханссон, потеря которого может стать весьма чувствительной.

Результативность Оши была не намного лучше, чем у Юханссона, который на четыре года моложе Ти Джея, и контракт которого на $ 1,1 млн. дешевле. Без сомнения, «столичным» было бы больно наблюдать за тем, как Оши уходит на рынок свободных агентов. Но на том же рынке были и более доступные по цене варианты — например, Крис Куниц, который отправился в «Тампу», подписав однолетний договор на $ 2 млн. Дуэт Куница и Юханссона мог оказаться более эффективным и дать команде большее количество вариантов для формирования состава, чем один мастер буллитов Оши.

Шестилетний контракт на $ 5,1 млн. долларов за сезон для защитника Дмитрия Орлова также выглядит сделкой, которую клуб мог провернуть с большей пользой для себя. Договор выглядит вполне логичным в плане длительности, но излишне тяжеловесным по сумме: Орлов не всегда попадал в топ-4 защитников в прошлом сезоне, но с уходом Алзнера и Шаттенкирка наверняка переместится в первую пару. Теперь Дмитрий может похвастать зарплатой на уровне двукратного обладателя «Норрис Трофи» Данкана Кита, хотя по результативности ветеран «Чикаго» значительно опережает россиянина. Однако главным поводом для критики стал контракт, предложенный нападающему Евгению Кузнецову, который подписал восьмилетнее соглашение с зарплатой $ 7,8 млн. за сезон.

«Даже сам Маклеллан признал, что такой годовой оклад — это слегка чересчур, он не ожидал, что придётся заплатить так много. У Кузнецова был рычаг влияния в виде потенциального отъезда в КХЛ, а потом возможного возвращения в НХЛ в статусе свободного агента в возрасте 27 лет. Как сказал Маклеллан, команда потеряла возможность влиять на ситуацию через арбитраж, поэтому должна была выполнить его требования», — отмечает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. «Надо было выбирать, на что мы решаемся в итоге: либо разрешить Кузнецову уехать в Россию и стать неограниченно свободным агентом через два года, либо торговать Юханссоном», — констатировал Маклеллан, но получил неожиданную поддержку от прессы.

«Никаких проблем с этой сделкой не вижу. Опаснейший центрфорвард будет получать по $ 7,8 млн. последующие 8 лет. Сейчас ему 25, и он вполне хорош для этих цифр. В мире, где 38-летний Джо Торнтон получает 8 миллионов, Кузнецов ценится почти так же. Евгений — один из лучших хоккеистов в “Вашингтоне”, а может стать лучшим в течение года или двух», — отметил автор журнала The Hockey News Райан Кеннеди.

Конкуренты не спят

Вместе с тем, пока «столичные» зализывали раны, главные конкуренты «Вашингтона» по Восточной конференции достаточно успешно сработали в кадровых делах. «Питтсбург» стал моложе, «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Каролина» — сильнее, а «Торонто» добавил к молодому ядру опытного ветерана Патрика Марло и завершил шлифовку состава. Относительная неудача постигла лишь «Монреаль», у которого сложилась неоднозначная ситуация в нападении, и куда ушёл бывший защитник «Вашингтона» Алзнер. «Я считаю, что “Вашингтон” всё ещё конкурентоспособен. Но я ожидаю, что они будут на строчку ниже “Монреаля”. Это хорошо. Нужно оставить их там», — неожиданно зло прокомментировал Алзнер своё отношение к прежней команде.