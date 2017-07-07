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7 июля 2017, 23:55 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» объявил о подписании контракта с нападающим Расмуссеном

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Деннисом Расмуссеном.

Последние два сезона 27-летний нападающий провел в «Чикаго». В сезоне-2016/17 Расмуссен принял участие в 68 матчах и набрал 8 (4+4) очка.

Контракт форварда с «Анахаймом» рассчитан на один сезон.

В составе сборной Швеции Расмуссен завоевал бронзу чемпионата мира 2014 года в Белоруссии.

Анахайм Дакс
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