Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» объявил о подписании контракта с нападающим Расмуссеном

Последние два сезона 27-летний нападающий провел в «Чикаго». В сезоне-2016/17 Расмуссен принял участие в 68 матчах и набрал 8 (4+4) очка.

Контракт форварда с «Анахаймом» рассчитан на один сезон.

В составе сборной Швеции Расмуссен завоевал бронзу чемпионата мира 2014 года в Белоруссии.