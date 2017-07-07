Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» объявил о подписании контракта с нападающим Расмуссеном
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Деннисом Расмуссеном.
Последние два сезона 27-летний нападающий провел в «Чикаго». В сезоне-2016/17 Расмуссен принял участие в 68 матчах и набрал 8 (4+4) очка.
Контракт форварда с «Анахаймом» рассчитан на один сезон.
В составе сборной Швеции Расмуссен завоевал бронзу чемпионата мира 2014 года в Белоруссии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter