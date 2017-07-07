Сергачёв: Сначала расстроился обмену в «Тампу», но родители меня поддержали
Обмен из «Монреаля» в «Тампу», общение с Кучеровым, Купером и Айзерманом, Олимпиада и сборная — в интервью с защитником Михаилом Сергачёвым.
19-летний защитник Михаил Сергачёв недавно был обменян из клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» в команду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист рассказал, какие чувства испытывал в первые минуты после сделки, о поддержке родителей, общении с Никитой Кучеровым, особых качествах главного тренера Джона Купера и генерального менеджера Стива Айзермана.
«Считаю, что у меня приличный шанс заиграть в «Тампе»
— Какими были ваши первые впечатления после обмена из «Монреаля» в «Тампу»?
— Я не ожидал этого обмена. Не сказать, что он дался мне тяжело. Первые пять минут расстроился, но потом поговорил с родителями, они меня поддержали. Увидели в этом новые возможности, новый шанс. Считаю, что у меня приличный шанс заиграть в «Тампе».
— Вас выбрали на драфте 2016 года в первом раунде под девятым номером. Стало шоком, что «Монреаль» расстался с одним из ведущих проспектов?
— Это бизнес. Расстраиваться и обижаться на
— В итоге взяли Джонатана Друена.
— Да. Им был нужен этот франкофон, который забивает голы и которого будут любить фанаты. Он сам туда хотел, на самом деле.
«Монреаль» мог оставить Радулова, но подписал Прайса на $ 10,5 млн и решил иначе
— Как дела у Никиты Щербака, успели с ним попрощаться перед уходом?
— Переписывались. Мне кажется, у него всё будет хорошо. Он прибавил и как игрок, и как человек. Развивается в нужном направлении, «Монреаль» за ним следит.
— Стал для вас удивлением тот факт, что Александр Радулов не смог подписаться в «Монреале» и будет выступать за «Даллас»?
— Не стал, так как они только что подписали Кэри Прайса на $ 10,5 млн. Подписали Друена, Гальченюка. Они могли оставить Радулова, но решили иначе. Думаю, подпишут Маркова.
— Покинул команду и защитник Алексей Емелин.
— Да. Его забрал «Вегас» и сразу обменял в «Нэшвилл». Этого я не ожидал. «Хищникам» нужны защитники, которые умеют обороняться. У них сильный топ-4 в обороне, парни часто подключаются в атаку. А ребята, играющие в третьей паре, будут обороняться. Емелин — очень сильный защитник. Он и в топ-4 может сыграть. С Ши Уэбером играл, забивал шайбы, набирал очки. Хорошо обороняется, играет в тело. Алексей — универсал.
— Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен специфический человек. Весёлый, с необычным поведением. Часто удавалось общаться?
— Я с ним не очень много общался. Не видел, чтобы он переговаривался с игроками. Но наслышан об этом.
«Купер — нетипичный тренер, а Айзерман — нетипичный генменеджер»
— В «Тампе» складывается большая российская диаспора.
— Это очень приятно. Пообщаться,
— С Василевским тоже пообщались?
— С ним и с Наместниковым пока не знаком, а вот с Кучеровым говорили.
— В Тампе комфортные условия для проживания, это тоже плюс?
— Да. Посмотрим, как обживусь, я же там ещё не играл.
— Удивились ли тому, что Александр Волков из ВХЛ поехал в «Тампу»? Как он и Липанов проявят себя?
— Волкова оценивают высоко. Играли в кемпе — он очень хорошо катается, обладает сильным броском. Голова работает, думает, что делает на льду. Не зря его подписали. А Липанов немного другой, более техничный центральный нападающий. Худой, маленький, хотя сейчас подрос. Быстрый. Даже не знаю, с кем его сравнить в НХЛ. Хорошо играет в пас.
— Ваш агент считает, что велики шансы в первый же год пробиться в основу. В «Тампе» будет легче, чем в «Монреале», как считаете?
— Я сильно не следил за защитниками команды. Смотрел, кто есть в составе. Но меня особо не волнует, кто там играет. Всё зависит только от меня. Если буду хорошо играть, то пробьюсь в основной состав. И наоборот.
— Какие впечатления оставил главный тренер Джон Купер?
— Он нетипичный тренер. В основном тренеры общаются с хоккеистами с опаской, особо карт не раскрывают, ничего не говорят.
— А он раскованный?
— Да. Спокойный, с ним очень легко. Он оставил положительные впечатления.
— Фигура генменеджера «Лайтнинг» Стива Айзермана тоже заслуживает внимания. Приятно, что такой человек, известный своей любовью к русским, обратил на вас внимание?
— Он, кстати, тоже нетипичный генеральный менеджер, потому что я не видел, чтобы генменеджеры заходили в раздевалку и общались с проспектами, решали их маленькие проблемы. У нас в Тампе отложили самолёт на 14 часов, не могли вылететь. Айзерман сидел с нами и разговаривал. Отвлекал нас от этого всего. К тому же Стив один из величайших хоккеистов в истории НХЛ. И просто очень хороший человек.
«Хочется и себя показать, и в сборной сыграть»
— Когда стартует лагерь новичков?
— 6 или 7 сентября.
— Какие планы на ближайшее время для поддержания спортивной формы?
— Буду тренироваться с одним очень хорошим хоккеистом, готовиться к сезону.
— Где и как отдохнули?
— Как и в прошлом году, полетели с родителями на Кипр. Это была моя инициатива, мне там понравилось. Отдыхали, валялись на пляже, купались. Хорошо отдохнули.
— Как отнеслись к решению НХЛ не ехать на Олимпиаду? Что будете делать, чтобы попадать в сборную, а также обращать на себя внимание главного тренера Олега Знарка?
— НХЛ боится Олимпиады, так как нужны страховки, лишние деньги. Если
— С какой целью приехали в родной Нижнекамск, успели повидаться с друзьями?
— Нет, не успел. Ездил в Казань, защищал диплом. Свободное время в основном провожу с родителями. Я закончил колледж, теперь планирую получать высшее образование. Планирую подавать документы на юридический факультет. Буду обучаться дистанционно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter