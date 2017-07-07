В 2020 году в НХЛ будет очередной локаут

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Текущее соглашение.

Действующее соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ, представляющей в лице своего комиссионера Гэри Беттмэна владельцев клубов, рассчитано до окончания сезона 2019/2020. При этом профсоюз имеет возможность использовать в 2019 году опцию односторонней пролонгации соглашения еще на два сезона.

Будь такой рычаг в арсенале владельцев, они бы наверняка его использовали, тут можно не сомневаться. Как можно не сомневаться и в том, что игроки от подобной «радости» откажутся.

Собственно, во время переговоров об участии хоккеистов сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Корее Беттмэн как раз предлагал продлить соглашение на три года в обмен на допуск игроков до корейского турнира.

Вернее, комиссионер НХЛ фактически предлагал пятилетнюю пролонгацию договора, поскольку гарантированно участвовать в Олимпиаде игрокам предлагалось за то, чтобы коллективное соглашение действовало до конца сезона 2014/15.

Игроки сочли это за попытку манипулировать собой — вполне справедливо — и отказались от предложение управляющего лигой, слишком сильно смахивавшего на шантаж, учитывая, что после этого НХЛ не проявила никакой заинтересованности прийти к компромиссу и вскоре объявила об отказе отпускать своих хоккеистов в Корею.

Камень преткновения.

Впрочем, главной проблемой действующего договора является даже не отсутствие пункта об обязательном участии хоккеистов в Играх.

Основным камнем преткновения является пресловутый эскроу, при упоминании которого непроизвольно морщатся десять игроков из десяти.

В Северной Америке и так большие налоги — хоккеисты отдают, в зависимости от места, где они играют и его внутренних порядков, от 30 до 58% своего заработка в казну штата (США) или провинции (Канада).

При этом в коллективном соглашении есть пункт, по которому доходы игроков и владельцев распределяются в соотношении 50/50 (до вычета налогов).

Эскроу — отчисления от контрактов игроков в фонд лиги — призван как раз регулировать данное правило. Если клубы не добирают прибыли, они получают деньги из фонда.

То есть игроки собственными контрактами доплачивают недополученную прибыль владельцев.

Из-за проблем в канадской экономике рост потолка зарплат за годы действия соглашения не достиг и 9% (вырос с $69 млн до $75 млн), а эскроу составляет на данный момент целых 15,5%.

При этом, если у клубов все в порядке с доходами, то по окончании сезона деньги от эскроу возвращаются на счета хоккеистов, но такого не было с 2013 года (когда и был подписан последний договор между игроками и владельцами) еще ни разу. Например, в сезоне 2014/15 игроки получили обратно 2% из 15-ти выплаченных.

То есть хоккеисты ни разу за четыре сезона не вернули выплаченный эскроу в полном объеме, а ведь он идет не вместо, а как дополнительная нагрузка к налогообложению.

Так что давние слова мамы Ильи Ковальчука, что «по контракту у тебя $10 млн, а получаешь ты на самом деле только три», не так уж далеки от истины.

Естественно, игроки недовольны сложившейся ситуацией, тем более, что средняя зарплата в лиге сейчас $3,3 млн, из-за чего реальный заработок большинства игроков на самом деле не такой уж и большой.

Внутренние проблемы.

Если у Гэри Беттмэна во взаимоотношениях с владельцами клубов, фактически являющимися его нанимателями, полный порядок, то внутри профсоюза игроков традиционно много проблем.

И сейчас ситуация такова, что дело идет к революции, обещающей закончиться сменой власти в профсоюзе. Очередной.

На ежегодном заседании Ассоциации игроков НХЛ (НХЛПА) вспыхнул настоящий скандал. Исполнительный директор профсоюза, а в прошлом звезда лиги Мэттью Шнайдер выступил с обвинительной речью в адрес трех агентов, заявив, что они вводят в заблуждение своих клиентов относительно правил Ассоциации.

Речь идет о достаточно авторитетных фигурах: Курте Оверхардте, Антоне Тане и Ричарде Уинтере. В числе их клиентов много звездных игроков, например Марьян Госса и Райан Кеслер.

Агенты сообщали своим клиентам, что НХЛПА запретила делать запросы о своем финансовом состоянии, что не является правдой.

В ответ Оверхардт, Тан и Уинтер обвинили Ассоциацию в «охоте на ведьм» (цитата) и отметили, что лига и НХЛПА обманывают игроков, поскольку еще ни разу за время действия текущего соглашения реальные доходы хоккеистов не превысили 47,5%.

То есть договор работает в пользу владельцев, а хоккеисты ежегодно переплачивают из эскроу лишние деньги.

Отсутствие в текущем договоре пункта об обязательном участии в Играх является дополнительным «отягчающим обстоятельством» для руководителя профсоюза Дональда Фера, хотя этот вопрос волнует примерно 10% самых звездных игроков лиги, в то время как тем, кто шансов поехать на Игры не имеет, данная проблема малоинтересна.

Собственно, именно блюдя интересы большинства Фер в 2013 году не стал до последнего биться за Олимпиаду-2018 для игроков. Тогда профсоюз получил согласие на участие хоккеистов в Играх-2014 в Сочи, а вопрос Пхенчхана был отложен на более поздний срок и не регламентирован.

По сути, Фер понадеялся, что ситуация решится сама собой. Если бывший глава профсоюза МЛБ (бейсбольная лига) рассчитывал, что Беттмэн не разыграет эту карту впоследствии, он сильно заблуждался.

Комиссионер НХЛ — акула в своем деле, и он всегда выбивает то, что нужно ему (читай — владельцам клубов). Более того, локауты — его метод работы.

За время правления Беттмэна лигой локаутов было уже три штуки, причем один раз потерян был целый сезон!

Выводы.

То, что в профсоюзе началась борьба за власть, свидетельствует о подготовке к локауту, а уж Беттмэн с владельцами устроят его с большим удовольствием.

Другое дело, что власть в профсоюзе игроков меняется с помощью не самых красивых революций регулярно, а в борьбе с владельцами НХЛПА терпит одно поражение за другим.

Из всего происходящего следует вывод, что в сезоне 2020/21 сильнейших игроков мира можно будет увидеть (хотя бы на какое-то время) в европейских лигах, включая КХЛ.

Вот только шайба в вопросе с Олимпиадами скорее всего так и останется на стороне Беттмэна и владельцев. Правда, за Игры-2022 переживать вряд ли стоит, поскольку они пройдут в Китае, а этот рынок для НХЛ очень интересен.