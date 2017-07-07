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7 июля 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бретт Ричи подписал новый двухлетний контракт с «Далласом» на $ 3,5 млн

«Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Бреттом Ричи.

Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

Соглашение между американской командой и 24-летним хоккеистом рассчитано на два года, за которые он заработает 3,5 млн долларов (1,75 млн за сезон).

В завершившемся сезоне Ричи провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Старз», в которых забросил 16 шайб и отметился 8 голевыми передачами. Показатель полезности нападающего составил «+11».

Даллас Старз
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