Бретт Ричи подписал новый двухлетний контракт с «Далласом» на $ 3,5 млн
«Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Бреттом Ричи.
Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.
Соглашение между американской командой и 24-летним хоккеистом рассчитано на два года, за которые он заработает 3,5 млн долларов (1,75 млн за сезон).
В завершившемся сезоне Ричи провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Старз», в которых забросил 16 шайб и отметился 8 голевыми передачами. Показатель полезности нападающего составил «+11».
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