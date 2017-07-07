Бретт Ричи подписал новый двухлетний контракт с «Далласом» на $ 3,5 млн

Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.



Соглашение между американской командой и 24-летним хоккеистом рассчитано на два года, за которые он заработает 3,5 млн долларов (1,75 млн за сезон).



В завершившемся сезоне Ричи провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Старз», в которых забросил 16 шайб и отметился 8 голевыми передачами. Показатель полезности нападающего составил «+11».