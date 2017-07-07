Шор подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на $ 925 тыс

Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.



Соглашение между 24-летним форвардом и командой из Калифорнии рассчитано на 1 год и 925 тысяч доллапров.



В завершившемся сезоне Шор провёл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Кингз». На счету нападающего 6 заброшенных шайб и 11 голевых передач. Показатель полезности игрока американской команды составил «-2».