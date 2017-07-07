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7 июля 2017, 9:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шор подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на $ 925 тыс

«Лос-Анджелес Кингз» подписал новый контракт с нападающим Ником Шором.

Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

Соглашение между 24-летним форвардом и командой из Калифорнии рассчитано на 1 год и 925 тысяч доллапров.

В завершившемся сезоне Шор провёл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Кингз». На счету нападающего 6 заброшенных шайб и 11 голевых передач. Показатель полезности игрока американской команды составил «-2».

Лос-Анджелес Кингз
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