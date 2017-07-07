Генменеджер «Филадельфии» опроверг слухи о переговорах с Марковым
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» не ведет переговоры с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Рон Хекстолл, слова которого приводит газета Philadelphia Inquirer.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» ведет переговоры с 38-летним Марковым, который является неограниченно свободным агентом.
«Не верьте всему, что слышите, — заявил Хекстолл. — Я не говорил с Марковым». Генменеджер отметил, что команда не подписывает возрастных игроков, а двигается в другом направлении, делая ставку на молодежь.
Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале». Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.
В прошлом сезоне «Филадельфия» не смогла попасть в плей- офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter