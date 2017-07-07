Генменеджер «Филадельфии» опроверг слухи о переговорах с Марковым

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Ранее сообщалось, что «Филадельфия» ведет переговоры с 38-летним Марковым, который является неограниченно свободным агентом.

«Не верьте всему, что слышите, — заявил Хекстолл. — Я не говорил с Марковым». Генменеджер отметил, что команда не подписывает возрастных игроков, а двигается в другом направлении, делая ставку на молодежь.

Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале». Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.

В прошлом сезоне «Филадельфия» не смогла попасть в плей- офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.