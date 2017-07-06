«В руку вставляли спицы и занесли инфекцию». Интервью самого дорогого русского защитника НХЛ

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ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ДУХ

— Вы договорились о новом контракте с «Вашингтоном» более чем на 30 миллионов долларов, причем подписной бонус составляет 12 миллионов. Они уже упали на карточку?

— Там система немного другая. К 1 июля на протяжении нескольких лет они будут приходить частями. Нет такого, чтобы выплачивали всю сумму сразу.

— Печаль.

— Вы же видели мой контракт. Каждый год я буду получать разные суммы, но бонус будет приходить заранее.

— Есть ли какие-то секреты контракта? Запрет на обмен, например?

— Знаю, что мне надо перед каждым сезоном выбирать шесть клубов, в которые я не хотел бы быть обменян. Будет некорректно называть команды, которые сейчас попадут в этот список. Так что тут без подробностей.

— Понятно, что контракт хороший. Но про вас говорили, будто вы могли вернуться в Россию. Насколько это было реально?

— Звонок из ЦСКА был, но мы ничего конкретного клубу не сказали, так как решили ждать предложения из «Вашингтона». В итоге все закончилось так. Я очень рад, что удалось подписать такой контракт. Он долгосрочный, можно перевести дух.

— В смысле расслабиться и загулять?

— Смешно, но нет. Наоборот, сейчас я понимаю, насколько серьезными для меня будут ближайшие сезоны, я должен сделать все для победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли. А перевести дух в том смысле, что последние два года у меня не было уверенности в завтрашнем дне. До прошлого сезона я был без контракта и выступал в статусе свободного агента на Кубке мира. В мае на чемпионате мира — все то же самое. Сейчас ушла неопределенность.

— Знаю, что в НХЛ никому не платят деньги просто так — значит, у клуба есть гарантия, что вы не снизите обороты.

— Так и будет. Я еще не говорил с тренерами о своей роли в команде, все это предстоит позже, но прекрасно понимаю, какая ответственность лежит на мне. И постараюсь оправдать ожидания. Надеюсь, что даже ближайший сезон сложится удачней.

— А то все уже смеются над «Вашингтоном». Вы круто проходите регулярный чемпионат, но в плей-офф у вас появляется много проблем. Почему?

— Может быть, нас разбирают и очень усердно готовятся? У меня нет ответа. Перед седьмым матчем с «Питтсбургом» не было никакого тревожного чувства. Мы были на подъеме, догнали «Пингвинов» в серии, сравняв счет. Начало матча у нас было отличным, а потом… Ни у кого нет объяснений. Но точно надо все это забыть и преодолеть этот комплекс второго раунда.

— Значит, он есть?

— Наверное, стал появляться. Но тут такое дело, что нужно самим как-то забыть про это и играть спокойно, не обращать внимания на то, что про нас пишут, что говорят. Мы же сильная команда.

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ПИТТСБУРГА» — ШОК

— Вы-то как пережили поражение от «Питтсбурга»?

— Шок, больше сказать нечего. Но нам с Евгением Кузнецовым все-таки было чуть легче. Мы поехали в сборную, это помогло отвлечься от плохих мыслей, сосредоточиться на другом. Жаль, что и в Кельне ничего не выиграли. Победа на турнире излечила бы окончательно.

— Когда начнете тренироваться перед сезоном?

— А я уже занимаюсь. Но пока в Москве, а потом отправлюсь в Вашингтон где-то за две недели до открытия лагеря. Там будет постепенная работа. В какой-то день можно будет отдохнуть, в какой-то — усиленно поработать. Отпуск я потратил на путешествия, постарался сбросить весь негатив.

— Вы были в Италии. Я отметил, что вы как-то заехали в Пизу, но вам не понравилось?

— Все очень понравилось. Только мы туда четыре часа добирались. Может быть, из-за этого вам показалось. Но отлично провел с женой время.

— А где вы живете в Вашингтоне?

— Сейчас после такого контракта стоит задуматься и о покупке дома. Пока же все это время снимал квартиру.

— Лео Комаров платит в Торонто 10 тысяч долларов в месяц. В Вашингтоне цены такие же?

— Нет, что вы. Гораздо и гораздо меньше. Зато у нас рынок недвижимости неплохой. Если ты купишь дом, то потом не будет болеть голова о том, что цены падают. В городе предложений много, но, в принципе, я уже представляю район, где буду жить. Главное, чтобы он был недалеко от арены и тренировочного катка.

— Сейчас далеко?

— От тренировочного катка — 10 минут, до арены — 20. Но в Вашингтоне бывают пробки. Понятно, что не такие сильные, как в Москве, но не хочется лишние минуты проводить в машине.

— Заметил, что многие российские игроки в НХЛ дорожат именно минутами. Мы тут привыкли к тому, что можно потерять час-два.

— Я очень не люблю опаздывать и лучше приеду раньше, чем позже. Но во время длительного сезона совершенно не хочется тратить время на пустяки. Лучше я проведу время дома. В конце концов, поваляюсь на диване, отдохну.

— Как вы провели пять дней отпуска, выделенные профсоюзом по ходу регулярки?

— Знаете, что со следующего сезона должны сделать так, чтобы после отпуска мы не встречались с командами, которые были на ходу? А то мы вышли после пятидневной паузы, и нам пришлось очень непросто. Отличная идея с этим отдыхом. Мы с женой поехали в Аспен. Она каталась на лыжах, я просто наслаждался красотами.

— Мне понравилось, как вы провели сезон. А у вас какие ощущения?

— Хорошо то, что я провел его на одном уровне. Чувствовал, что физическое состояние не ухудшается, прежняя травма не беспокоит. Но не было результата.

— И в большинстве вы играли мало.

— Но в конце мне стали доверять чуть больше. Да, возможно, я не так часто появлялся в большинстве, но это был выбор тренера. У нас в команде было очень много защитников, которые умеют играть в неравных составах. Вполне понятно, что предпочтение отдавалось кому-то другому.

— Вы уже сказали про травму, но подробностей мы так и не знаем. А ведь пришлось пропустить почти целый сезон?

— Тяжелое время. Спасибо всем близким, кто поддерживал меня, но я бы не хотел пережить нечто подобное. Ты приходишь каждый день в раздевалку, общаешься с друзьями, но сам ничего не делаешь. Если вспоминать травму, у меня было до этого повреждение. В руку вставляли спицы, а когда вынимали их, то занесли инфекцию. В какой-то момент, когда я начал восстанавливать руку, то понял, что все идет не так. Хорошо, что врачи спохватились, но сейчас уже можно признаться, что без последствий та болезнь не прошла. Рука не восстановилась на сто процентов. Другой вопрос, что я уже привык и чувствую себя отлично.

— А какая рука?

— Не скажу. Но раз вы не заметили в игре, то значит, все очень неплохо. Как бы правильно объяснить. Это все не мешает мне играть, просто я сам знаю, что есть проблемы.

БЫЛО ТЯЖЕЛО В КОМАНДЕ БЕЗ РУССКИХ

— Ваш самый тяжелый период заокеанской карьеры?

— Помимо той травмы?

— Да.

— Первое время. Помню, приехал я из России в Херши, небольшой городок в Америке. Не знал языка, был один. Помню, что шел какой-то матч АХЛ, я захожу на стадион, с кем-то здороваюсь. Мало что понимаю. И тут встречаю Дмитрия Кугрышева.

— Отлично.

— Но на следующий год все стало тяжелей. Дмитрия не было, в команде вообще не было русских, а как бы вам описать Херши?

— Маленький город.

— И все друг друга знают. Нет выбора, куда сходить, чем отвлечься. В один из моментов у меня было сотрясение мозга, я долго восстанавливался и совершенно не знал, чем заняться. Приходил в раздевалку, слушал ребят, так, кстати, и английский изучил.

— Вы забиваете редко, но голы у вас очень красивые. Может быть, вас в атаке попробовать?

— Я играл в атаке, но это было очень давно. Наверное, до перехода в МХЛ. Кое-какой навык есть, но не так часто бывает возможность пойти вперед, да и в «Вашингтоне» есть кому забивать.

— Быстро привыкли к североамериканскому стилю?

— Меня знаете что удивило? Мы все привыкли к тому, что там все друг друга бьют. А мне, наоборот, тренер говорил, что не стоит совершать силовые приемы ради силовых приемов. То есть это было не самое главное.

— Никите Зайцеву дали очень ценный совет по приезде. Их было много, но один я запомнил: если шайба идет за ворота, то нужно работать ногами, ни в коем случае не позволить нападающему обойти себя.

— Да, согласен. Если говорить о других отличиях, то мои тренеры за океаном заостряли внимание на работе с клюшкой перед нападающим. У тебя должны быть очень быстрые руки, ты всегда должен быть нацелен на шайбу, чтобы не дать возможность вести, бросить, совершить финт.

— Сейчас в НХЛ все говорят о контракте Коннора Макдэвида. Говорят, что в команде его зовут Иисус. Да, я видел его на Кубке мира. Он действительно гений?

— Очень талантливый парень, который на высокой скорости может делать с шайбой все что угодно. Он заслужил свой контракт.

— Вы против него выходили. Каково это?

— Выходил, конечно. Однажды он нам гол забил. Вроде бы идет атака «два в два», а получилось, что оба нападающих нас объехали и вышли «два в ноль». Единственное утешение, что не одни мы попадались на этот трюк. Но с Коннором надо действовать внимательно и предельно осторожно.

— Над чем вам надо работать? Только не говорите, что над всем, а то будет скучно. Есть какие-то моменты, которые требуют особой предельной работы?

— Знаете, мне надо избавляться от привычки постоянно поправлять форму, в частности, налокотники. Уже и в команде смеются над этой моей привычкой. Уж даже не знаю, действительно ли мне все это мешает или я просто неосознанно делаю. Иногда, впрочем, надо поправить, но уж слишком часто получается.

— И последнее. Когда мы будем обыгрывать Канаду? На Кубке мира проиграли, на чемпионате мира. Надоело.