«В руку вставляли спицы и занесли инфекцию». Интервью самого дорогого русского защитника НХЛ
На прошлой неделе защитник «Вашингтона» Дмитрий ОРЛОВ подписал шестилетний контракт с «Кэпиталз» на общую сумму в 30,5 миллиона долларов, стал самым высокооплачиваемым игроком обороны в НХЛ из России — его среднегодовая зарплата составляет 5,1 миллиона. Хоккеист рассказал «СЭ» о том, что происходит с его клубом во втором раунде
плей-офф, о Конноре Макдэвиде и о самом сложном периоде в карьере.
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ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ДУХ
— Вы договорились о новом контракте с «Вашингтоном» более чем на 30 миллионов долларов, причем подписной бонус составляет 12 миллионов. Они уже упали на карточку?
— Там система немного другая. К 1 июля на протяжении нескольких лет они будут приходить частями. Нет такого, чтобы выплачивали всю сумму сразу.
— Печаль.
— Вы же видели мой контракт. Каждый год я буду получать разные суммы, но бонус будет приходить заранее.
— Есть ли
— Знаю, что мне надо перед каждым сезоном выбирать шесть клубов, в которые я не хотел бы быть обменян. Будет некорректно называть команды, которые сейчас попадут в этот список. Так что тут без подробностей.
— Понятно, что контракт хороший. Но про вас говорили, будто вы могли вернуться в Россию. Насколько это было реально?
— Звонок из ЦСКА был, но мы ничего конкретного клубу не сказали, так как решили ждать предложения из «Вашингтона». В итоге все закончилось так. Я очень рад, что удалось подписать такой контракт. Он долгосрочный, можно перевести дух.
— В смысле расслабиться и загулять?
— Смешно, но нет. Наоборот, сейчас я понимаю, насколько серьезными для меня будут ближайшие сезоны, я должен сделать все для победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли. А перевести дух в том смысле, что последние два года у меня не было уверенности в завтрашнем дне. До прошлого сезона я был без контракта и выступал в статусе свободного агента на Кубке мира. В мае на чемпионате мира — все то же самое. Сейчас ушла неопределенность.
— Знаю, что в НХЛ никому не платят деньги просто так — значит, у клуба есть гарантия, что вы не снизите обороты.
— Так и будет. Я еще не говорил с тренерами о своей роли в команде, все это предстоит позже, но прекрасно понимаю, какая ответственность лежит на мне. И постараюсь оправдать ожидания. Надеюсь, что даже ближайший сезон сложится удачней.
— А то все уже смеются над «Вашингтоном». Вы круто проходите регулярный чемпионат, но в
— Может быть, нас разбирают и очень усердно готовятся? У меня нет ответа. Перед седьмым матчем с «Питтсбургом» не было никакого тревожного чувства. Мы были на подъеме, догнали «Пингвинов» в серии, сравняв счет. Начало матча у нас было отличным, а потом… Ни у кого нет объяснений. Но точно надо все это забыть и преодолеть этот комплекс второго раунда.
— Значит, он есть?
— Наверное, стал появляться. Но тут такое дело, что нужно самим
ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ПИТТСБУРГА» — ШОК
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— Шок, больше сказать нечего. Но нам с Евгением Кузнецовым
— Когда начнете тренироваться перед сезоном?
— А я уже занимаюсь. Но пока в Москве, а потом отправлюсь в Вашингтон
— Вы были в Италии. Я отметил, что вы
— Все очень понравилось. Только мы туда четыре часа добирались. Может быть,
— А где вы живете в Вашингтоне?
— Сейчас после такого контракта стоит задуматься и о покупке дома. Пока же все это время снимал квартиру.
— Лео Комаров платит в Торонто 10 тысяч долларов в месяц. В Вашингтоне цены такие же?
— Нет, что вы. Гораздо и гораздо меньше. Зато у нас рынок недвижимости неплохой. Если ты купишь дом, то потом не будет болеть голова о том, что цены падают. В городе предложений много, но, в принципе, я уже представляю район, где буду жить. Главное, чтобы он был недалеко от арены и тренировочного катка.
— Сейчас далеко?
— От тренировочного катка — 10 минут, до арены — 20. Но в Вашингтоне бывают пробки. Понятно, что не такие сильные, как в Москве, но не хочется лишние минуты проводить в машине.
— Заметил, что многие российские игроки в НХЛ дорожат именно минутами. Мы тут привыкли к тому, что можно потерять
— Я очень не люблю опаздывать и лучше приеду раньше, чем позже. Но во время длительного сезона совершенно не хочется тратить время на пустяки. Лучше я проведу время дома. В конце концов, поваляюсь на диване, отдохну.
— Как вы провели пять дней отпуска, выделенные профсоюзом по ходу регулярки?
— Знаете, что со следующего сезона должны сделать так, чтобы после отпуска мы не встречались с командами, которые были на ходу? А то мы вышли после пятидневной паузы, и нам пришлось очень непросто. Отличная идея с этим отдыхом. Мы с женой поехали в Аспен. Она каталась на лыжах, я просто наслаждался красотами.
— Мне понравилось, как вы провели сезон. А у вас какие ощущения?
— Хорошо то, что я провел его на одном уровне. Чувствовал, что физическое состояние не ухудшается, прежняя травма не беспокоит. Но не было результата.
— И в большинстве вы играли мало.
— Но в конце мне стали доверять чуть больше. Да, возможно, я не так часто появлялся в большинстве, но это был выбор тренера. У нас в команде было очень много защитников, которые умеют играть в неравных составах. Вполне понятно, что предпочтение отдавалось
— Вы уже сказали про травму, но подробностей мы так и не знаем. А ведь пришлось пропустить почти целый сезон?
— Тяжелое время. Спасибо всем близким, кто поддерживал меня, но я бы не хотел пережить нечто подобное. Ты приходишь каждый день в раздевалку, общаешься с друзьями, но сам ничего не делаешь. Если вспоминать травму, у меня было до этого повреждение. В руку вставляли спицы, а когда вынимали их, то занесли инфекцию. В
— А какая рука?
— Не скажу. Но раз вы не заметили в игре, то значит, все очень неплохо. Как бы правильно объяснить. Это все не мешает мне играть, просто я сам знаю, что есть проблемы.
БЫЛО ТЯЖЕЛО В КОМАНДЕ БЕЗ РУССКИХ
— Ваш самый тяжелый период заокеанской карьеры?
— Помимо той травмы?
— Да.
— Первое время. Помню, приехал я из России в Херши, небольшой городок в Америке. Не знал языка, был один. Помню, что шел
— Отлично.
— Но на следующий год все стало тяжелей. Дмитрия не было, в команде вообще не было русских, а как бы вам описать Херши?
— Маленький город.
— И все друг друга знают. Нет выбора, куда сходить, чем отвлечься. В один из моментов у меня было сотрясение мозга, я долго восстанавливался и совершенно не знал, чем заняться. Приходил в раздевалку, слушал ребят, так, кстати, и английский изучил.
— Вы забиваете редко, но голы у вас очень красивые. Может быть, вас в атаке попробовать?
— Я играл в атаке, но это было очень давно. Наверное, до перехода в МХЛ.
— Быстро привыкли к североамериканскому стилю?
— Меня знаете что удивило? Мы все привыкли к тому, что там все друг друга бьют. А мне, наоборот, тренер говорил, что не стоит совершать силовые приемы ради силовых приемов. То есть это было не самое главное.
— Никите Зайцеву дали очень ценный совет по приезде. Их было много, но один я запомнил: если шайба идет за ворота, то нужно работать ногами, ни в коем случае не позволить нападающему обойти себя.
— Да, согласен. Если говорить о других отличиях, то мои тренеры за океаном заостряли внимание на работе с клюшкой перед нападающим. У тебя должны быть очень быстрые руки, ты всегда должен быть нацелен на шайбу, чтобы не дать возможность вести, бросить, совершить финт.
— Сейчас в НХЛ все говорят о контракте Коннора Макдэвида. Говорят, что в команде его зовут Иисус. Да, я видел его на Кубке мира. Он действительно гений?
— Очень талантливый парень, который на высокой скорости может делать с шайбой все что угодно. Он заслужил свой контракт.
— Вы против него выходили. Каково это?
— Выходил, конечно. Однажды он нам гол забил. Вроде бы идет атака «два в два», а получилось, что оба нападающих нас объехали и вышли «два в ноль». Единственное утешение, что не одни мы попадались на этот трюк. Но с Коннором надо действовать внимательно и предельно осторожно.
— Над чем вам надо работать? Только не говорите, что над всем, а то будет скучно. Есть
— Знаете, мне надо избавляться от привычки постоянно поправлять форму, в частности, налокотники. Уже и в команде смеются над этой моей привычкой. Уж даже не знаю, действительно ли мне все это мешает или я просто неосознанно делаю. Иногда, впрочем, надо поправить, но уж слишком часто получается.
— И последнее. Когда мы будем обыгрывать Канаду? На Кубке мира проиграли, на чемпионате мира. Надоело.
— Причем в Торонто и в Кельне
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