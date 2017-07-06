Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30301285/
6 июля 2017, 12:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Наиль Якупов тренируется с основной командой «Нефтехимика»

Нападающий Наиль Якупов тренируется с основной командой «Нефтехимика», сообщает из Нижнекамска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Нападающий <span class=error>Наиль</span> <span class=error>Якупов</span> тренируется с основной командой <span class=error>Нефтехимика</span> сообщает из Нижнекамска корреспондент Чемпионата Павел <span class=error>Панышев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

С инициативой приглашения Якупова выступил главный тренер нижнекамской команды Андрей Назаров.

Недавно 23-летний хоккеист подписал контракт с клубом «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне Наиль выступал в составе «Сент-Луис Блюз», принял участие в 40 матчах, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-3».

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Последний шанс Якупова

Последний шанс Якупова

«СЭ» рассуждает о будущем российского форварда, который во вторник подписал однолетний контракт с «Колорадо».
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО