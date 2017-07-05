Последний шанс Якупова

МИФИЧЕСКА ПЕРЕСТРОЙКА

Разумеется, все, что говорит агент любого хоккеиста, нужно делить на два. Все, что говорит агент российского хоккеиста, который имеет пути отступления в КХЛ, нужно делить на пять. Так ли все безоблачно в «Колорадо», как описал Игорь Ларионов, агент Наиля Якупова? Разумеется, нет. Но нельзя не признать, что «Колорадо» — один из лучших вариантов в НХЛ для Якупова прямо сейчас, а в сравнении с «Сент-Луисом» — и вовсе райское место.

В «Лавинах» на Якупова не будет давить абсолютно ничего, и тот факт, что даже Михаил Григоренко провел за эту команду в прошлом сезоне 75 матчей, не может не обнадеживать. Чтобы не попасть в состав нынешних «Эвеланш», Наилю придется очень постараться. По словам Ларионова, форварда планируют наигрывать в топ-6, и это логично — в нижних тройках россиянину делать нечего.

Однако будет ли ему что делать в двух первых звеньях? Перестройка «Колорадо», о которой сказал Ларионов, — миф. С нынешним руководством команды никакая перестройка абсолютно невозможна. Да, состав «Колорадо» ужасен, но менеджмент даже не пытается сделать его лучше. У «Лавин» есть блестящий набор исполнителей в топ-6, но оборона годится разве что для «танкования» за первым номером драфта. Впрочем, даже в этом «Эвеланш» провалились.

Владелец клуба Стэн Кронке не желает тратиться, поэтому в команде установлен внутренний потолок зарплат, а менеджментом руководит не самый блестящий управленец Джо Сакик, поэтому в конце концов в свое время из команды был обменян Райан О’Райлли — центральных нападающих такого уровня просто нельзя отпускать. В «Колорадо» уже заявили, что «неприкасаемыми» в команде являются только Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Но нет сомнений, что, если бы Сакик собрался менять таких топовых игроков, как Ландескуг или Дюшен, компенсация за них оказалась бы провальной.

УЖАСНАЯ ОБОРОНА

Партнеры по топ-6 у Якупова будут отличными даже при обмене кого-то из лидеров. Помимо Маккинона и Дюшена, которые могут сыграть в центре, в команде подрастает молодой Тайсон Джост, имеющий потенциал первого центрфорварда команды. Хотя логика Джо Сакика по-прежнему непонятна. На драфте-2016 под десятым номером он мог взять Чарли Макэвоя, который уже произвел фурор в «Бостоне», или невесть как свалившегося так низко Джейкоба Чикрана. Но Сакик предпочел взять очередного центрфорварда, хотя в защите у него полный бардак.

Оборона «Эвеланш» настолько слаба, что «плюс-минус» Якупова будет стремиться к абсолютному нулю — так же, как и у его партнеров. Тайсон Бэрри, будучи ведущим защитником команды, активно подключается к атаке, но перед своими воротами он очень плох, а Эрик Джонсон бесконечно далек от звания первого номера драфта — так же, как и Якупов. Уму непостижимо, что когда-то его выбрали выше Тэйвза, Бэкстрема и Кессела.

Но Наиля нельзя изменить, он не будет возвращаться назад, не будет работать перед собственными воротами — в «Колорадо» это бессмысленно, да и брали его, конечно, не за этим. При условии что Якупов действительно будет играть в топ-6 с неплохими распасовщиками, он сможет продемонстрировать свои выигрышные качества, которые, хочется верить, до сих пор при нем остались, — скорость и очень хороший бросок. Но здесь мы и подходим к главной проблеме, с которой Наиль столкнется в «Колорадо».

Да, последние несколько сезонов основной причиной провала россиянина была психология — многообещающий и, безусловно, крайне талантливый игрок, раз за разом оказываясь не в самых благоприятных условиях, ломался и ломался. Но с моральной точки зрения в «Колорадо» Якупову будет попроще — ведь хуже уже некуда. А вот тренерский вопрос в «Лавинах» действительно может сказаться на игре Наиля фатальным образом.

НЕ ПОМЕШАЕТ ЛИ ТРЕНЕР?

Когда Якупов играл в «Эдмонтоне» под руководством крайне слабого специалиста Далласа Икинса, он все еще был важной фигурой для «Ойлерз» — игроком, на которого планировалось делать ставку. Но столкнуться с таким тренером сейчас, когда судьба Наиля висит на волоске, намного опаснее для карьеры. А в том, что Джаред Беднар — рулевой «Колорадо» — слабый тренер, сомневаться не приходится.

Весь сезон пустующие трибуны «Пепси-центра» в Денвере могли наблюдать за странными и противоречивыми решениями главного тренера «Эвеланш». Чем объяснить массовую стагнацию хоккеистов «Колорадо»? Можно сколь угодно долго распинаться о том, что Наиль Якупов показывает кошмарный уровень игры для первого номера драфта, но взгляните на Маккиннона. Игрок, выбранный первым годом позже Якупова, провел полный сезон, но забросил всего 16 шайб.

Никто не требует от команды Беднара надежной игры перед своими воротами, но такую ужасающе низкую результативность нельзя объяснить только слабым составом. Главный тренер формирует тройки по жребию — иначе эти сочетания объяснить невозможно. Беднар то пытается свалить всех звезд в одну кучу, переводя Дюшена на фланг к Маккиннону, то, наоборот, ставит к своим лидерам ролевиков вроде Рене Бурка или Блэйка Комо. Ландескуг и вовсе стал козлом отпущения, курсируя по тройкам от первой до третьей.

Якупов будет готов играть за «Колорадо», будет готов рвать жилы и доказывать, что поменял отношение к игре — иначе он бы не остался в этой лиге. Но для этого Наилю нужна не только команда, которая ни на что не претендует, но и тренер, который не будет ему мешать, как мешает он куда более звездным игрокам.