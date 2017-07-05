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5 июля 2017, 22:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» подписал контракт с Макдэвидом на 8 лет с зарплатой в $ 12,5 млн

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о продлении контракта с нападающим Коннором Макдэвидом на пресс-конференции.

Эдмонтон <span class=error>Ойлерз</span> объявил о продлении контракта с нападающим <span class=error>Коннором</span> Макдэвидом на <nobr>пресс-конференции.</nobr> Увеличить
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Новое соглашение рассчитано на восемь лет, 20-летний хоккеист будет получать за сезон $ 12,5 млн.

Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании предстоящего сезона. По итогам сезона-2016/17 Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда впервые за последние годы попала в плей-офф.

Макдэвид принял участие в 82 матчах, в которых набрал 100 очков по системе «гол+пас» (30+70).

Эдмонтон Ойлерз
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Овечкин, Малкин, Макдэвид. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ

Овечкин, Малкин, Макдэвид. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ

В среду Коннор Макдэвид подписал новый 8-летний контракт с «Эдмонтоном» со среднегодовой зарплатой в 12,5 миллиона долларов — общая сумма соглашения составила 100 миллионов. «СЭ» представляет самых дорогих игроков в истории НХЛ.
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