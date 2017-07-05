«Эдмонтон» подписал контракт с Макдэвидом на 8 лет с зарплатой в $ 12,5 млн

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Новое соглашение рассчитано на восемь лет, 20-летний хоккеист будет получать за сезон $ 12,5 млн.

Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании предстоящего сезона. По итогам сезона-2016/17 Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда впервые за последние годы попала в плей-офф.

Макдэвид принял участие в 82 матчах, в которых набрал 100 очков по системе «гол+пас» (30+70).