Кен Хичкок: Радулов, Бенн и Сегин могут отлично сыграться в одном звене

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Напомним, что 31-летний хоккеист заключил с клубом контракт на пять лет с зарплатой в 31,25 миллиона долларов.

— Я работал с командами, которые играли против Радулова в НХЛ и на уровне сборных, — цитирует NBC Хичкока. — Он добавляет игре интенсивности. Это заметный игрок, на него можно положиться. То же самое я могу сказать о Бенне и Сегине. Они смогут отлично сыграться, если я поставлю их в одно звено.