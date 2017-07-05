Кен Хичкок: Радулов, Бенн и Сегин могут отлично сыграться в одном звене
Главный тренер «Далласа» Кен Хичкок заявил, что знает о возможностях нападающего Александра Радулова, против которого играли его команды.
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Напомним, что 31-летний хоккеист заключил с клубом контракт на пять лет с зарплатой в 31,25 миллиона долларов.
— Я работал с командами, которые играли против Радулова в НХЛ и на уровне сборных, — цитирует NBC Хичкока. — Он добавляет игре интенсивности. Это заметный игрок, на него можно положиться. То же самое я могу сказать о Бенне и Сегине. Они смогут отлично сыграться, если я поставлю их в одно звено.
В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх
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