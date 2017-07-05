Агент Нестерова: У Никиты по два предложения из НХЛ и КХЛ, решение будет 8 июля
Дэн Мильштейн, агент российского защитника Никиты Нестерова, сообщил, что у его подопечного имеются предложения из НХЛ и КХЛ и окончательное решение будет принято к 8 июля.
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«У Никиты Нестерова есть два варианта в НХЛ и два предложения от команд из КХЛ. Окончательное решение будет принято к субботе», — написал Мильштейн в своём «твиттере».
24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «0».
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