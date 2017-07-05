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5 июля 2017, 19:25 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Сент-Луис» подписал контракт с российским форвардом Костиным

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский форвард Клим Костин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом сообщает пресс- служба команды.

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Костин был выбран «Сент-Луисом» на прошедшем драфте НХЛ под 31-м номером. Он стал первым из россиян, который был выбран на драфте в 2017 году.

Во вторник стало известно, что 18-летний Костин в числе 42-х игроков московского «Динамо» был признан неограниченно свободным агентом из-за задолженности АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» по зарплате за три месяца. Контракт Костина с «Динамо» действовал до весны 2019 года.

В минувшем сезоне Костин провел восемь матчей за «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, девять игр в Высшей хоккейной лиге за «Динамо» из Балашихи (одна передача) и один матч за ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге (одна передача).

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