Клуб НХЛ «Сент-Луис» подписал контракт с российским форвардом Костиным
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский форвард Клим Костин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом сообщает пресс- служба команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Костин был выбран «Сент-Луисом» на прошедшем драфте НХЛ под 31-м номером. Он стал первым из россиян, который был выбран на драфте в 2017 году.
Во вторник стало известно, что 18-летний Костин в числе 42-х игроков московского «Динамо» был признан неограниченно свободным агентом
В минувшем сезоне Костин провел восемь матчей за «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, девять игр в Высшей хоккейной лиге за «Динамо» из Балашихи (одна передача) и один матч за ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге (одна передача).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter