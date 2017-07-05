Игорь Ларионов: Никакого конфликта или обид у Якупова со Знарком не было
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного хоккеиста, а теперь хоккейного агента Игоря Ларионова.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Игорь, как вы оцениваете этот контракт Наиля Якупова с «Колорадо»? 875 тысяч долларов на один год. Какие еще варианты были на рынке?
— Я не люблю говорить о том, что могло быть. Что сегодня есть, тем и живем. Для Наиля это хороший путь для продолжения карьеры. Возможность опровергнуть все, что о нем было сказано. Я думаю, в такой организации как «Колорадо» должно у Якупова пойти.
— Почему?
—
— Активно ли СКА претендовал на Якупова, владея на него правами в КХЛ? И правда ли, что у Наиля был застарелый конфликт с Олегом Знарком, когда они устроили публичные дискуссии в сборной, была ли травма у игрока?
—
Безусловно, у СКА был интерес к Наилю, и это связано с Олимпиадой. Получился хороший продуктивный диалог. В подробности вас посвящать не буду, но решение принимает всегда игрок.
Может,
Будет ли это правильным шагом или нет — покажет время. Но мы очень постараемся, чтобы у Наиля получился хороший сезон. Парень чистый, трудолюбивый. Я буду верить в него до конца. Думаю, у него все может получиться в молодой команде, где нет большого давления, что нужно выиграть Кубок Стэнли. «Колорадо» проводит перестройку, и этим шансом надо воспользоваться.
— Какие вообще вы видите тенденции на рынке агентов в этом году?
— Оставлю эти размышления аналитикам. А мне важно, чтобы люди, с кем я работаю, были на своих местах. Их у меня не так много. Я не собираю кучу клиентов, чтобы одни выплывали, а другие тонули. У меня другие подходы.
Идет штучная работа. Кроме Наиля Якупова мне важна судьба Коли Голдобина, чтобы у него получилось в «Ванкувере». В ближайший месяц определимся с Андреем Локтионовым, который рассматривает варианты в НХЛ.
А с остальными ребятами из КХЛ все понятно, они уже начали предсезонку. Сейчас вот решился вопрос с московским «Динамо», тоже наступает ясность. И ждем нового сезона.
— Как вы думаете, почему многие звездные игроки уезжают в НХЛ, хотя в КХЛ им дают больше денег?
— Зачем сравнивать две лиги? Тем более я как агент работаю и в НХЛ, и в КХЛ. Но если человек готов и востребован, а его зовут в Северную Америку, то почему бы не попробовать себя на высшем уровне? Это было бы неправильно. Так что желаю удачи всем, кто уезжает. И это пойдет на пользу сборной России, которая получит лидеров, прошедших через серьезное сито конкуренции.
Да, деньги — важный фактор для любого игрока. Но финансы в моих принципах не должны стоять на первом месте. Важно, чтобы хоккеист был счастлив, имел возможность себя проявить, а все остальное придет само. Порой денежные знаки путают, кружат голову молодым игрокам. Они не понимают, что их ждет дальше. И делают ошибки, которые потом сложно исправить.
— Вам не кажется, что эти Игры в Пхенчхане без энхаэловцев получатся ненастоящими?
— Олимпиада есть Олимпиада. Кто бы ни приехал, все равно разыгрываются золотые медали. Через 5−10 лет никто не вспомнит, кто не приезжал в Корею. Тем более элемент случайности есть на каждом турнире. Даже на чемпионат мира могут приехать игроки из
Ну что вы, легкой жизни не будет. Представьте составы Канады, США, Финляндии и даже Кореи, где хватает натурализованных игроков из Северной Америки. Что, думаете, у хозяев будет слабая команда? Это дело одного матча, и он может сложиться
— Хоккеисты НХЛ резко недовольны, что их не пустили на Олимпиаду. Это может привести к забастовке?
— НХЛ с финансовой точки зрения успешна. Доходы растут, лига на ходу.
Решение по Олимпиаде принято, оно бесповоротно. Я разговаривал с комиссаром Гари Бэттманом в Чикаго. Он подтвердил, что к этой теме не возвращаемся. Она закрыта.
Что тут поделаешь? Хоккеисты находятся под контрактами, поэтому должны играть за свой клуб НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter