«Вашингтон» подписал новый контракт с форвардом Андре Бураковски
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Вашингтон» заключил новое соглашение со шведским нападающим Андре Бураковски, сообщается на официальном сайте «Кэпиталз».
Контракт с 22-летним игроком рассчитан на два года. Согласно договору, швед заработает шесть миллионов долларов.
Бураковски оказался в системе «Вашингтона» в 2014 году. В минувшем сезоне принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 35 очков (12 шайб и 23 передачи). В
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