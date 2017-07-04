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4 июля 2017, 23:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» подписал новый контракт с форвардом Андре Бураковски

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Вашингтон» заключил новое соглашение со шведским нападающим Андре Бураковски, сообщается на официальном сайте «Кэпиталз».

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на два года. Согласно договору, швед заработает шесть миллионов долларов.

Бураковски оказался в системе «Вашингтона» в 2014 году. В минувшем сезоне принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 35 очков (12 шайб и 23 передачи). В плей-офф на его счету 13 игр и 6 очков (3+3).

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