Игорь Ларионов: К Якупову был большой интерес СКА, но он выбрал «Колорадо»
«Колорадо» объявил о подписании контракта с нападающим Наилем Якуповым. Срок соглашения и другие детали сделки не разглашаются. Напомним, Якупов — последний российский игрок, выбранный под первым номером на драфте. С 2012 по 2016 год он выступал за «Эдмонтон», после чего был обменян в «Сент-Луис».
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Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, а ныне — агент Якупова прокомментировал подписание контракта с «Колорадо».
— Для Якупова это хороший шанс показать, что он может стать ведущим игроком команды НХЛ, — заявил Ларионов. — «Колорадо» перестраивается, там собран молодой состав, и больших задач перед ним не стоит. В любом случае ему пока 23 года. Не у всех карьера складывается ровно. Надеемся, что переход в новый клуб даст Наилю возможность перезарядить себя и доказать многим людям, насколько в нем ошибались. Он не теряет оптимизма, и надеемся, что предстоящий год станет для него успешным.
— Как проходили переговоры с «Колорадо»?
— Джо Сакик был заинтересован в приобретении Якупова еще перед дедлайном. Он подтвердил это намерение в Чикаго на драфте. Понятно, что в «Эвеланш» проходит омоложение команды, стиль меняется в сторону агрессивного, быстрого хоккея. По мнению генменеджера, Наиль будет большой частью этой команды.
— Что Сакик сказал о роли нападающего в команде?
— Он его видит в первых двух звеньях с молодыми центрами. Сочетания мы узнаем только в тренировочном лагере. Еще в прошлом году он говорил, что ему нравится играть против «Колорадо» — одного из клубов, в котором он хотел бы продолжить карьеру. Ему нравятся исполнители в команде, в будущем они выйдут на первые роли в лиге. Все это я изложил Сакику, переговоры заняли некоторое время. Вчера все решилось, сегодня — объявили.
— После приобретения прав в СКА предлагали контракт?
— Мы действительно вели переговоры со СКА, с их стороны был большой интерес. Я очень хорошо пообщался с Олегом Знарком. Окончательное решение принимал сам Наиль. Я уважаю его выбор в пользу «Колорадо», дальше все зависит от него.
— Как Якупов будет готовиться к сезону?
— Он работает уже сейчас. Мы с ним еще позанимаемся в Детройте, вернемся к основам, после чего отправится в «Колорадо». Просто хотел детально разобрать и подтянуть его игру. Таким же образом мы занимались пять лет назад, когда он только переехал в Северную Америку.
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