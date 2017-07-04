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4 июля 2017, 20:25 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» объявил о подписании контракта с российским нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Подробности сделки не разглашаются. По данным издания Denver Post, срок контракта между 23-летнем Якуповым и «Колорадо» рассчитан на один сезон, за который форвард заработает $875 тыс.

Якупов был выбран «Эдмонтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. За канадский клуб россиянин провел четыре сезона, после чего был обменян в «Сент-Луис». В минувшем регулярном чемпионате в 40 матчах Якупов набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Россиянин стал неограниченно свободным агентом НХЛ после того, как «Сент-Луис» не сделал ему квалификационного предложения.

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