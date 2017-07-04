Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

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Подробности сделки не разглашаются. По данным издания Denver Post, срок контракта между 23-летнем Якуповым и «Колорадо» рассчитан на один сезон, за который форвард заработает $875 тыс.

Якупов был выбран «Эдмонтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. За канадский клуб россиянин провел четыре сезона, после чего был обменян в «Сент-Луис». В минувшем регулярном чемпионате в 40 матчах Якупов набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Россиянин стал неограниченно свободным агентом НХЛ после того, как «Сент-Луис» не сделал ему квалификационного предложения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We have signed Nail Yakupov! <a href="https://t.co/DevSuZKIih">pic.twitter.com/DevSuZKIih</a></p>— Colorado Avalanche (@Avalanche) <a href="https://twitter.com/Avalanche/status/882275448243318784">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>