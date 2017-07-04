Тройка мечты для Радулова. Что ждет русского суперфорварда в «Далласе»

«МОНРЕАЛЬ» ЕЩЕ ПОЖАЛЕЕТ

Бенн — Сегин — Радулов. Запомните это сочетание. Оно будет плавить лед. Это как Бенн — Спецца — Сегин, ударная бригада, которую Линди Рафф периодически использовал, и она неслабо так разрывала, только круче. Потому что Тайлер Сегин будет играть в центре, где чувствует себя более комфортно. Потому что Джейсон Спецца останется во второй тройке, где он необходим для баланса. Потому что Александр Радулов как диспетчер — поинтереснее нынешнего Спеццы. Потому что рядом с Раду окажутся сразу два шикарных снайпера, которым достаточно выгадать лишь чуточку пространства, и они своими шансами воспользуются. Это не аморфный Макс Пачоретти, не неспособный попадать даже в пустые ворота Томаш Плеканец, не нестабильный Алекс Гальченюк, не обделенный талантами Филлип Дано. А две суперзвезды. И Александр выгадывать пространство партнерам умеет блестяще, что доказал в «Монреале».

В прошедшем сезоне он стал лидером «Канадиенс» по очкам, набранным в последние пять минут периодов и овертаймах, показал себя настоящим «клатчером», способным тащить в ключевые моменты. С ним на льду «Монреаль» значительно прибавлял и в бросковой активности (+4 броска в створ на час игрового времени при игре «5 на 5» против +2,3 в его отсутствие на льду) и особенно в отношении забитых и пропущенных (+9,1 гола за час игрового времени при игре «5 на 5» против +3,8 в его отсутствие).

«Хабс» еще пожалеют, что не сошлись с Радуловым в его требованиях, пусть они и выменяли себе Джонатана Друэна, потеряв лишь будущий актив. Сильнее они не стали. Если Андрей Марков уйдет — то даже ослабнут. И ведь еще только предстоит подписать Гальченюка. Сам же Александр — жалеть вряд ли будет. Он попал в более перспективную команду, у которой нет плохих контрактов, полно молодых игроков, способных серьезно прогрессировать, а лидеры находятся в «прайме», где будут пребывать еще долго.

Да и денег у Радулова прибавится: в Техасе нет налога штата, поэтому со своих 6,25 миллиона в год ему придется отдавать 2,43 миллиона (38,9 процента), тогда как в Монреале пришлось бы расставаться с 3,31 миллиона (52,9 процента). Почти 900 тысяч лишними точно не будут. Плюс — он получил от «Старз» No Movement Clause, то есть менеджменту на любое действие потребуется согласие российского форварда.

ЧЕМПИОНСКОЕ ОКНО

Не стоит забывать, что всего-то год назад «Даллас» выиграл Западную конференцию. А состав сейчас — даже помощнее того, что был в сезоне-2015/16. На место Коди Икина пришел Мартин Ганзал, здорово прибавил Радек Факса, вернется наконец-то выздоровевший Маттиас Янмарк, засверкали Девин Шор и Ритчи, Эса Линделл провел мощный сезон, а там и Юлиус Бретт Хонка на подходе, и отличного домоседа Марка Мето, по которому определенно будет скучать Эрик Карлссон, удалось заполучить. Да еще и Бена Бишопа, занявшего, к слову, второе место в голосовании на «Везина Трофи"-2016 и блестяще играющего клюшкой, что автоматом делает команду сильнее, подписали на довольно-таки скромный контракт.

Достаточно просто довести кошмарные показатели в меньшинстве (73,9 процента нейтрализации, ниже плинтуса) и процент отраженных бросков (89,3 процента) до средних по НХЛ, и «Даллас» без вопросов зайдет в плей-офф. Такого жуткого количества травм в новом сезоне точно не должно случиться, да и Линди Раффа, с которым у ряда игроков начались трения, в команде больше нет. При этом потенциал «Старз» куда выше. И с будущим у них все в порядке: через год закончится контракт Кари Лехтонена (5,9 миллиона), через два — прекратят выплаты Антти Ниеми; помимо Хонки есть Дикинсон, Гурьянов, Хинтц, наверняка вернется Ничушкин, на недавнем драфте взяли Робертсона, который года через два будет готов к НХЛ, и талантливейшего Хейсканена, обещающего стать элитным универсальным защитником.

У клуба вырисовывается солидное чемпионское окно. Года на два минимум, пока Сегин еще не урвал свою «десятку», а возможно — что и подольше. Есть, правда, одно но. И очень даже весомое. Это — Кен Хичкок. Которого Джим Нилл с какого-то перепугу назначил тренером команды. Понятно, что у него особая роль в истории «Далласа» — с ним во главе «Звезды» выиграли свой единственный в истории Кубок Стэнли. Но было это еще в прошлом веке. А хоккей с тех пор серьезно изменился.

Говорят, что Хичкок стал другим. И вообще — через год может уйти на покой. А кроме того — сразу по приходу делал свои команды значительно сильнее. Но вот выиграть что-то в современной НХЛ ему с его подходом, жесткими схемами и ставкой на системность и оборону будет крайне сложно. Впрочем, не раз бывало, что сильные атакой коллективы после прихода системного тренера обретали столь необходимый им баланс. Может и сработать.