Заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, заслуженный тренер России Юрий Новиков, двукратный чемпион мира и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и бывший главный тренер омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин поделились мнениями о перспективах российского нападающего Александра Радулова в «Даллас Старз».

— Сможет ли Радулов выиграть Кубок Стэнли с «Далласом»?



Гуськов: Практически каждая команда может рассчитывать на Кубок Стэнли. Наверняка первостепенная задача для «Далласа» после того, как они подписали Радулова, — это попадание в плей-офф. Сам Александр привык играть на высоком уровне, и во всех командах, в которых он выступал в КХЛ, всегда боролся за высокие места. Так же было и в «Монреале». Хоть они и вылетели, но в плей-офф попали. Я думаю, что подписание Радулова — это шаг к тому, чтобы «Даллас» выходил в плей-офф без вопросов, чтобы это была задача-минимум.

Новиков: Я бы сказал, что Радулов входит в число тех, кто несёт знамя России в НХЛ. Играют многие, но есть несколько выдающихся игроков, таких как Малкин, Овечкин, Радулов, которые несут знамя России в НХЛ. Александр в первый год выступлений в «Монреале» доказал, что он игрок высокого уровня. Но один игрок не выигрывает Кубок. Два не выигрывают, три не выигрывают. Побеждает команда вместе с тренером. Сказать, что Радулов выиграет, мы не можем, но он может играть сильнее, чем в «Монреале», играть с сердцем и приносить пользу. И здесь я бы обратил внимание на то, что НХЛ надо переходить на европейские площадки. Они собирают лучших игроков мира, и они не могут показать свой талант. Если они перейдут на европейские коробки, тогда хоккей у них будет искусством.

Радулов способен стать лидером «Далласа». Я убеждён, что он в «Монреале» был ещё скромным мальчиком. Мне не очень понравилась его фраза, когда он сказал, что будет делать то, что ему скажет тренер. Александр объяснил всё правильно, но он немножко сдал себя. Того азарта, который был у него в ЦСКА, ещё не было. Надо скромность отбросить и стать тем Радуловым, каким он был в России. И тогда он будет лидером не только в «Далласе», но и лидером в НХЛ. По-другому Радулов не раскроется. Это Высоцкий на льду, который играет сердцем.

Морозов: Способен ли Радулов выиграть Кубок Стэнли с «Далласом»? Всё будет зависеть от партнёров, конечно. Один в поле не воин. В «Далласе» есть неплохие игроки, поэтому с такими партнёрами Александр на это способен. Он всегда был лидером, проявлял себя с наилучшей стороны и играл на команду. Радулов будет делать всё возможное для того, чтобы был положительный результат.

Кожевников: Трудно сказать, выиграет он или нет. Но Радулов придаст команде уверенности. Это такой игрок, который является лидером. «Даллас» с ним стал намного сильнее. Он однозначно может стать лидером команды, он и должен им быть. Саша — лидер везде. У него есть потрясающие игровые и лидерские качества. Радулов играет всегда на полную, у него нет проходных матчей. Конечно, могут вмешаться травмы, ведь хоккей — это травматичный вид спорта.



Канарейкин: То, что Радулов способен отыграть пять лет на хорошем уровне, — это однозначно. Лидером команды он может стать. Не каждый игрок заслуживает таких денег, и не каждому их дадут. Ставки сделаны на Радулова. Что касается завоевания Кубка Стэнли, то здесь всё зависит не только от его лидерских качеств, которые он должен проявлять в команде, но и от того, как будет функционировать сама команда.