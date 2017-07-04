Кузнецов заменит Овечкина

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Фактор КХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» с интервалом в два дня переподписал контракты с двумя своими российскими ограниченно свободными агентами, и это имело эффект практически разорвавшейся бомбы.

Сначала, за день до открытия рынка свободных агентов, шестилетний контракт на $5,1 млн в среднем заключил Дмитрий Орлов.

Эта сделка сразу же стала одной из самых обсуждаемых в контексте: переплатили ли в «Вашингтоне» своему защитнику.

На счету Орлова в последнем сезоне 33 (6+27) очка в регулярном чемпионате, что примерно соответствует прошлогоднему уровню, при этом он не пропустил за последние два года ни одной игры, а по продвинутой статистике является одним из лучших игроков своего амплуа во всей лиге.

Например, когда Орлов на льду, его команда пропускает всего 1,88 гола в пересчете на 60 минут игрового времени, что является пятым показателем для защитников во всей НХЛ. У выигравшего в этом сезоне «Джеймс Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику лиги) Брента Бернса данный показатель, например, хуже.

Да и дальнейшие события показали, что говорить о переплате в случае с Орловым особенно не приходится. На рынке прошло немало куда более неоднозначных подписаний игроков различных амплуа.

Собственно, к таким контрактам как раз относится и сделка «Кэпиталз» с Евгением Кузнецовым, подписанная 2 июля.

Российский центрфорвард заключил максимально возможный по действующему регламенту лиги восьмилетний контракт и будет зарабатывать по нему $7,8 млн ежегодно.

Данная сделка вызвала куда больше эмоций в хоккейном мире. В прошлом сезоне Евгений набрал 59 (19+40) баллов в регулярном чемпионате, снизив результативность по сравнению с позапрошлой регуляркой — 77 (20+57).

Даже генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан признал, что предложение Кузнецову было сделано под угрозой упустить хоккеиста в пользу Континентальной хоккейной лиги.

«Думаю, мы предложили больше, чем хотели. Просто это случилось из-за ситуации, при которой Кузнецов имел возможность уехать в Россию на два года, заработать больше денег, чем здесь, и потом вернуться неограниченно свободным агентом, — рассказал Маклеллан Sports Yahoo. — У него были рычаги давления. Мы должны были выполнить его требования.

Собственно, в день подписания контракта Кузнецова с «Вашингтоном» стало известно, что питерский СКА выменял права на хоккеиста в КХЛ у челябинского «Трактора», как водится, на «денежную компенсацию», которая, по слухам, составила около 50 млн руб.

Перестройка.

Естественно, когда по другую сторону океана работает целая структура, задавшаяся целью «сохранить хоккеистов для сборной России», игнорировать угрозу Маклеллан не имел возможности.

И вот почему: для «Вашингтона» Кузнецов и Орлов — те люди, молодые звезды, активы, если хотите, вокруг которых клуб собирается выстраивать новый проект.

Фактически подписание новых контрактов с молодыми российскими игроками и то, на каких условиях эти контракты были подписаны, означает начало масштабной перестройки в «Кэпиталз».

Первой ласточкой этой перестройки стал обмен, в результате которого шведский форвард Маркус Юханссон со своим 4,5-миллионным контрактом оказался в безнадежном «Нью-Джерси Девилз», а «столичные» получили второй и третий выборы на драфте-2018.

Юханссон был одной из самых неоднозначных фигур в «Кэпс», но прошлый сезон стал для него лучшим в карьере — он набрал 58 (24+34) очков в 82 встречах.

«Я не был готов к этому абсолютно, это очень большой шок», — приводит слова Юханссона Washington Post.

Игрок в момент совершения трейда находился дома в Швеции и узнал об обмене утром, когда проснулся.

Впрочем, после подписания контракта с Кузнецовым у Маклеллана просто не оставалось выбора. Даже сейчас, после того как в платежке освободилась столь внушительная сумма, под «потолком» у «Кэпиталз» остаются всего $8,59 млн.

В активном ростере команды сейчас значатся только 10 нападающих, пять защитников и два голкипера, причем форвард Андре Бураковски и вратарь Филипп Грубауэр находятся в статусе ограниченно свободных агентов и их надо переподписывать прямо сейчас.

Учитывая, что у обоих истекли контракты новичков и что Бураковски набрал в минувшем сезоне 35 (12+23) очков в 65 матчах, а Грубауэр отразил 92,6% бросков по своим воротам в 24 встречах, легко Маклеллан здесь не отделается.

«Вашингтон», конечно, сможет дополнить ростер не слишком дорогими свободными (как уже подписанный на $0,65 млн Деванте Смит-Пелли) агентами и молодыми хоккеистами с контрактами новичков, но всем очевидно, что команду ждут дальнейшие изменения, причем уже в ближайший год.

Конец эпохи Овечкина.

Если говорить не абстрактно, то действия Маклеллана на рынке означают, что близка к завершению целая эпоха в истории «Вашингтон Кэпиталз», которую впоследствии обязательно назовут «эпохой Овечкина и Бэкстрема».

Да что там впоследствии — так ее называют уже сейчас. И, к сожалению для двух главных звезд команды, за время их совместных выступлений «Кэпс» не смогли ни разу пройти даже второй раунд Кубка Стэнли.

Ну, а несколько «Президентс Трофи» за победу в регулярных чемпионатах, личные награды, лавры лучших снайпера (Овечкин) и распасовщика (Бэкстрем) лиги — конечно, хорошо, но в данном случае могут лишь подсластить пилюлю глобальных неудач.

Сейчас Овечкин зарабатывает в среднем $9,538 млн в год, и его контракт с клубом предусматривает еще четыре сезона. Причем в каждом из них оклад российского форварда составит $10 млн.

Что касается Бэкстрема, то его соглашение действует еще три сезона, и за каждый из них в платежке «столичных» значится $6,7 млн. При этом реально швед заработает за ближайшие два чемпионата по $7,5 млн, а за последний год контракта — $8 млн.

Это, а также пункты контрактов о модифицированном запрете на обмен, осложняет ситуацию для Маклеллана. Если генменеджер решится менять своих главных звезд, то Ови должен предоставить список из десяти клубов, где он не хочет оказаться, а Бэкстрем — аналогичный список из семи команд.

Безусловно, трейд россиянина и шведа могут потянуть только настоящие претенденты на Кубок, причем они еще и должны быть убеждены в целесообразности такой сделки.

Сейчас обмены Ови и Бэкса представляются маловероятными, но Маклеллан над ними уже задумывается, можете не сомневаться.

Иначе не получил бы этим летом восьмилетний контракт на $46 млн в сумме Ти Джей Оши, который, как и Кузнецов с Орловым, очевидно, является фундаментом команды на долгие годы в плане генменеджера.

Через год «Кэпиталз» необходимо будет переподписывать Ларса Эллера, Джея Бигла, Тома Уилсона и Джона Карлсона, и это обещает Маклеллану очередную головную боль. Особенно с учетом малого роста «потолка» зарплат из-за проблем в канадской экономике.

Вопрос об обмене Овечкина и Бэкстрема не стоял, если бы «Вашингтон» выигрывал Кубки или хотя бы был реальным претендентом на них, но на деле команда всякий раз оказывается несостоятельной в плей-офф в сражениях с настоящими контендерами.

Евгений Малкин выиграл в «Питтсбурге» уже три Кубка Стэнли, а слухи о его возможном трейде поутихли только этим летом. И то, надолго ли?

Овечкин может сколько угодно штамповать «Морис Ришары» (приз лучшему снайперу чемпионата), Бэкстрем — отдавать минимум по полсотни результативных пасов за сезон, но все это не имеет реального значения.

А ведь время берет свое, и оба они не становятся быстрее и резче, хотя по-прежнему оправдывают свой звездный статус.

Если расставание с ними случится до окончания их контрактов, оно, конечно, будет болезненным и для игроков, и для клуба, и для болельщиков. Но это тот случай, когда трейды могут пойди на пользу всем.

Маклеллан, конечно, на какое-то время станет для фанатов персоной нон грата, а прибыль клуба от продажи джерси упадет, но за Кубок Стэнли генменеджеру простят все. А с Овечкиным и Бэкстремом «Вашингтон» его, похоже, не выиграет.

Впрочем, верно и обратное утверждение, если отталкиваться не от клуба, а от игроков.