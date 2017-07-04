Главный контракт в карьере. Как Радулов перешёл в «Даллас»

Прошлым летом Александр Радулов вернулся в НХЛ, подписав контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Возвращение получилось успешным, и игрок, и клуб не видели причин для непродления сотрудничества. Но переговорный процесс затянулся, и всё решилось уже после открытия рынка свободных агентов. «Даллас Старз» сумел предложить россиянину приемлемые условия, и Радулов подписал с ними контракт на пять лет и $ 31,25 млн. Мы решили воспроизвести в шутливой форме историю этого перехода, начиная с апреля 2017 года, когда «Монреаль» вылетел из Кубка Стэнли.