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4 июля 2017, 18:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Главный контракт в карьере. Как Радулов перешёл в «Даллас»

Радулов несколько месяцев договаривался с «Монреалем» о новом контракте, но в итоге заключил соглашение с «Далласом». Как это было.

<span class=error>Радулов</span> несколько месяцев договаривался с Монреалем о новом контракте но в итоге заключил соглашение с Далласом. Как это было. Увеличить
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Прошлым летом Александр Радулов вернулся в НХЛ, подписав контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Возвращение получилось успешным, и игрок, и клуб не видели причин для непродления сотрудничества. Но переговорный процесс затянулся, и всё решилось уже после открытия рынка свободных агентов. «Даллас Старз» сумел предложить россиянину приемлемые условия, и Радулов подписал с ними контракт на пять лет и $ 31,25 млн. Мы решили воспроизвести в шутливой форме историю этого перехода, начиная с апреля 2017 года, когда «Монреаль» вылетел из Кубка Стэнли.

Даллас Старз
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