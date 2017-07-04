Радулов предпочел Техас Корее

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«Монреалю» было некогда.

Главной новостью открывшегося за океаном рынка свободных агентов НХЛ стало подписание российским нападающим Александром Радуловым контракта с «Даллас Старз».

Он заключил, как и хотел, долгосрочное соглашение, по которому получит $31,25 млн за пять лет. Таким образом, годовой оклад форварда составит $6,25 млн.

После восьми лет в КХЛ в «Салавате Юлаеве» и ЦСКА, разбавленных посередине вояжем на концовку сезона в «Нэшвилл Предаторз», Радулов год назад подписал однолетний скромный договор с «Монреаль Канадиенз».

Год 47-й номер в мекке хоккея провел просто здорово, разжившись 54 (18+36) очками за 76 игр в регулярном чемпионате и 7 (2+5) баллами за шесть матчей плей-офф. %

Но главное, что Радулов стал настоящим лидером атаки «Канадиенз» и полюбился местным болельщикам, которые изначально подписание скандального хоккеиста встретили настороженно.

«Монреаль» хотел заключить с россиянином новый договор, но не сумел договориться с ним до 1 июля, пока подписать форварда не имела права ни одна другая команда НХЛ.

Основное внимание клуба было сосредоточено на продлении договора со своим основным голкипером Кэри Прайсом, считающимся многими лучшим вратарем планеты. В итоге Прайс подписал 8-летнее (максимально возможный по регламенту срок) соглашение, по которому будет получать с сезона 2018/19 $10,5 млн в год и станет самым высокооплачиваемым голкипером мира.

Кроме того, «Канадиенз» залатали бреши в обороне, лишившейся сразу двух россиян, олицетворявших защитную линию команды. Алексей Емелин был выбран на драфте расширения «Вегас Голден Найтс», после чего его обменяли «Нэшвилл Предаторз», а Андрей Марков не получил желаемого предложения, видимо, в силу своего возраста.

В итоге теперь за канадскую команду будут выступать Карл Алзнер, успевший стать одной из легенд «Вашингтон Кэпиталз», и проведший прошлый сезон в «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Шлемко. На пару они будут зарабатывать почти $7 млн в год.

Выбор в пользу Техаса.

Именно поэтому Радулов в первый день открытия рынка остался без контракта, хотя обычно главные звезды заключают соглашения очень быстро, причем как правило на своих условиях.

Быстро стало известно об интересе к нападающему со стороны «Далласа», который вступил в сражение с «Монреалем» за контракт.

Ходили слухи и о возможном возвращении хоккеиста в Россию, но знакомые с ситуацией источники их категорически опровергали, а потому всерьез в такой вариант мало кто верил.

Так что мечтам тех болельщиков, которые хотели увидеть форварда на Олимпиаде в составе сборной России, видимо, не суждено сбыться.

Как выяснилось уже после подписания контракта с техассцами, их капитан Джейми Бенн звонил Радулову еще за неделю до заключения соглашения, обсуждая с ним будущее команды, что стало одним из факторов выбора россиянина.

В последний момент «Монреаль» сумел полностью повторить предложение «звезд», но форвард к тому моменту уже дал согласие на переезд в Даллас и посчитал неэтичным брать свое слово назад.

При этом дополнительным нюансом наверняка стала разница в налообложении, поскольку резиденты Техаса платят в казну штата 38,9% от своих доходов, в то время как в провинции Квебек эта цифра составляет 52,9%.

Старый-новый контендер.

Приход Радулова в «Даллас» окончательно оформляет «Старз» в качестве одного из претендентов на Кубок Стэнли, среди которых команда была еще два года назад.

Техассцы славятся своей сумасшедшей, пожалуй, самой острой в лиге атакой, но при этом у них хромали оборона и линия голкиперов, из-за чего дважды за последние три сезона команда не попадала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Изменить эту ситуацию должны голкипер Бен Бишоп, которого «Старз» подписали летом на шесть лет и почти на $5 млн за сезон, а также защитник Марк Мето, бывший одним из лидеров обороны «Оттавы Сенаторз». Его на драфте расширения у «сенаторов» забрал «Вегас», но затем обменял в Техас.

Ну, а в атаке у «Далласа» все просто прекрасно. Теперь Радулов наверняка составит ударную тройку с Бенном и Тайлером Сегином, в которой заменит вернувшегося в «Чикаго Блэкхоукс» травматичного ветерана Патрика Шарпа, получавшего в прошлом году почти $6 млн.

Кроме того, в команде есть Джейсон Спецца и Антуан Руссель, а на рынке был подписан Мартин Ганзал.

Весь этот «компот» должен свариться во что-то вкусное умеющим готовить крепкие команды Кеном Хичкоком, отставленным по ходу прошлого сезона из «Сент-Луис Блюз» и пришедшим перестраивать «Даллас».

Кстати, наличие в клубе опытного Хичкока стало одним из главных факторов выбора Радулова, который советовался по поводу персоны главного тренера с одним из своих друзей, игравшим у специалиста еще в «Коламбус Блю Джекетс».

Куликов стал «реактивщиком».

Достаточно неожиданной новостью стало заключение контракта «Виннипег Джетс» с российским защитником Дмитрием Куликовым.

Дело даже не в самом факте подписания соглашения, а в его сумме. Защитник, отметившийся всего 5 (2+3) очками в составе «Баффало Сэйбрз» в прошлом сезоне и давно превратившийся из перспективных хоккеистов в человека, организующего «привозы» в решающих матчах, сохранит свою заработную плату.

Как и по прошлому контракту, который Куликов подписывал еще с «Флоридой Пантерз», он будет получать $4,33 млн в год на протяжении еще трех сезонов. Неудивительно, что хоккеист отказался от вариантов возвращения в Россию, оставшись в сильнейшей лиге мира.

Марло и Торнтон порознь.

Несмотря на желание продолжить карьеру вместе, Патрик Марло и Джо Торнтон больше не будут партнерами по клубу. Причем если Торнтон продлил соглашение с «Сан-Хосе Шаркс» и получит в следующем сезоне $8 млн, то Марло выбрал «Торонто Мэйпл Лифс».

«Кленовые листья» подписали соглашение с центрфорвардом на три сезона со средней зарплатой $6,25 млн. Марло уже предвкушает работу с Майком Бэбкоком, а главный тренер рассчитывает, что хоккеист добавит опыта его яркой, но очень молодой команде.

«Тампа» делает выводы.

Ряд подписаний совершила «Тампа-Бэй Лайтнинг», считавшаяся одним из главных претендентов на Кубок Стэнли перед прошлым сезоном, но даже не попавшая в итоге в плей-офф.

«Лайтнинг» заключили соглашение с 4-кратным обладателем Кубка Стэнли Крисом Куницем, восемь с лишним сезонов проведшим за «Питтсбург Пингвинз», с которым трижды брал главный трофей, а до того выигрывавшим Кубок в составе «Анахайм Дакс».

Куниц подписал однолетний контракт на $2 млн и может помочь теперь в атаке Стивену Стэмкосу и Никите Кучерову.

Оборону же «молнии» призван укрепить уже экс-защитник «Рейнджерс» Дэн Джирарди. Он заключил двухлетнее соглашение на $6 млн в сумме.

Новый шанс Шаттенкирка.

Заменит Джирарди в составе «синерубашечников» звездный, но заметно подпортивший за прошлый сезон свою репутацию защитник Кевин Шаттенкирк.

Сначала с ним расстался «Сент-Луис Блюз», обменявший его в «Вашингтон Кэпиталз», где Кевин вместо роли лидера обороны, помогающего команде в большинстве, прославился серией роковых ошибок, в том числе в решающие моменты серии плей-офф с «Питтсбургом».

Апофеозом стала потеря шайбы на синей линии чужой зоны, после чего от него убежал 40-летний Мэтт Каллен.