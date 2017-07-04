Радулов: Решение о переходе в «Даллас» было легким, других вариантов особо и не было

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Контракт 30-летнего российского форварда с «Монреалем» истек по окончании сезона-2016/17. В минувшем сезоне Радулов провел за «Канадиенс» 76 игр в регулярном чемпионате и набрал 54 очка (18 шайб + 36 передач), а также отметился 2 шайбами и 5 передачами в шести играх плей-офф. В понедельник Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом».

«Даллас» — отличная команда. Это был легкий выбор для меня. Когда они показали, что они заинтересованы во мне, и я поговорил с Джимом (Ниллом), то я действительно оценил это. Даллас — отличный город. Они сделали хорошее предложение, и это было легкое решение, потому что в целом у меня не было других вариантов. Всегда хочется играть за команду, которая хочет побеждать. И я увидел это в «Далласе». Они хотят построить такую команду, — цитирует Радулова Between The Blue Lines.

Радулов добавил, что сразу после достижения договоренности с «Далласом» руководство «Монреаля» сообщило его агенту, что готово повторить предложение «Старз», но россиянин ответил отказом. «Я сказал, что уже договорился с “Далласом”. Я сказал, что это будет нечестно, это будет неправильно», — отметил форвард.