Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30273735/
4 июля 2017, 9:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Радулов: Решение о переходе в «Даллас» было легким, других вариантов особо и не было

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Российский хоккеист Александр Радулов заявил, что с легкостью принял решение о переходе в «Даллас Старз», потому что других реальных вариантов не было.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский хоккеист Александр <span class=error>Радулов</span> заявил что с легкостью принял решение о переходе в Даллас <span class=error>Старз</span> потому что других реальных вариантов не было. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт 30-летнего российского форварда с «Монреалем» истек по окончании сезона-2016/17. В минувшем сезоне Радулов провел за «Канадиенс» 76 игр в регулярном чемпионате и набрал 54 очка (18 шайб + 36 передач), а также отметился 2 шайбами и 5 передачами в шести играх плей-офф. В понедельник Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом».

«Даллас» — отличная команда. Это был легкий выбор для меня. Когда они показали, что они заинтересованы во мне, и я поговорил с Джимом (Ниллом), то я действительно оценил это. Даллас — отличный город. Они сделали хорошее предложение, и это было легкое решение, потому что в целом у меня не было других вариантов. Всегда хочется играть за команду, которая хочет побеждать. И я увидел это в «Далласе». Они хотят построить такую команду, — цитирует Радулова Between The Blue Lines.

Радулов добавил, что сразу после достижения договоренности с «Далласом» руководство «Монреаля» сообщило его агенту, что готово повторить предложение «Старз», но россиянин ответил отказом. «Я сказал, что уже договорился с “Далласом”. Я сказал, что это будет нечестно, это будет неправильно», — отметил форвард.

Даллас Старз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева