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4 июля 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» ведет переговоры о контракте с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщил в Twitter журналист TSN Тони Маринаро.

<em>МОСКВА 4 июля. /ТАСС/. </em>Клуб Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Филадельфия ведет переговоры о контракте с российским защитником Андреем <span class=error>Марковым</span>. Об этом сообщил в Twitter журналист TSN Тони <span class=error>Маринаро</span>. Увеличить
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38-летний Марков является неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он выступал в «Монреале». Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.

В понедельник соотечественник Маркова форвард Александр Радулов, прошлый сезоне проведший в «Монреале», подписал пятилетний контракт с «Далласом».

В прошлом сезоне «Филадельфия» не смогла попасть в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.

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