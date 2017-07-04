СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия»
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» ведет переговоры о контракте с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщил в Twitter журналист TSN Тони Маринаро.
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38-летний Марков является неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он выступал в «Монреале». Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.
В понедельник соотечественник Маркова форвард Александр Радулов, прошлый сезоне проведший в «Монреале», подписал пятилетний контракт с «Далласом».
В прошлом сезоне «Филадельфия» не смогла попасть в
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