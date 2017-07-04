СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия»

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38-летний Марков является неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он выступал в «Монреале». Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.

В понедельник соотечественник Маркова форвард Александр Радулов, прошлый сезоне проведший в «Монреале», подписал пятилетний контракт с «Далласом».

В прошлом сезоне «Филадельфия» не смогла попасть в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Andrei Markov is talking contract with one team right now. The Philadelphia Flyers <a href="https://twitter.com/hashtag/TSN690?src=hash">#TSN690</a></p>— Tony Marinaro (@TonyMarinaro) <a href="https://twitter.com/TonyMarinaro/status/882051314993201153">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>