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Напомним, что Радулов подписал со «Далласом» контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллионов долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 млн долларов.

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТА

— «Даллас» — прекрасная команда. Учитывая, каким подбором игроком обладает клуб, это было легкое решение для меня. Когда я узнал, что «Даллас» проявляет ко мне интерес, то переговорил с Джимом Ниллом и оценил уровень их заинтересованности.

Цитата Александр Радулов Даллас — прекрасный город. Я много раз бывал там. Клуб сделал хорошее предложение, которое я с радостью принял. В конце концов, честно говоря, других вариантов у меня не было.

О ЗВОНКЕ ОТ ДЖЕЙМИ БЕННА

— Да, он звонил мне буквально два-три дня назад. Мы поговорили где-то минут 10, он рассказал мне о команде, об игроках, о городе, и мне все понравилось. Я действительно признателен «Далласу» за то, что клуб обратил на меня внимание и предоставил мне возможность выступить в такой сильной команде рядом с такими хорошими хоккеистами.

Цитата Александр Радулов Мы общались на разные темы, все, что может касаться игры. Я уже говорил, что в Далласе собралась отличная команда. Клуб только что подписал трех классных игроков: Мартина Ганзала, Бена Бишопа и Марка Мето. Это демонстрирует настрой — они хотят побеждать. Именно об этом мы и говорили. Не обсуждали, кто и с кем будет играть, потому что это решать не нам. Все зависит от мнения тренера. Я же просто рад оказаться частью этой команды.

О ВРЕМЕНИ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

— Не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, что решение далось очень легко и просто. Я смог принять окончательное решение только после того, как получил возможность спокойно оценить все варианты. В этом плане выбор, очевидно, пал в пользу «Далласа», так как с «Монреалем» мы не сошлись во мнении. Мне понравилось играть за «Канадиенс», я полюбил Монреаль. Без сомнения, был впечатлен поддержкой фанатов, но такова жизнь хоккеиста — это бизнес. Всегда непросто менять команду, менять город, но я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что смогу помочь «Далласу» добиться побед.

О ЗНАЧЕНИИ ЛЕТНИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ «СТАРЗ»

— Это очень важный момент, потому что любой хоккеист хочет выступать за команду, которая ставит перед собой высокие цели. И я вижу, что «Даллас» стремится именно к этому. Последние годы «Звезды» выступали не очень удачно, но в это межсезонье клуб укрепил состав отличными защитником, голкипером и центрфорвардом. Очевидно, что менеджмент пытается создать команду-победителя. Так что, повторюсь, с этой точки зрения, решение далось мне просто.

О РАЗГОВОРЕ С КЕНОМ ХИЧКОКОМ

— У нас состоялась беседа. Я говорил с Кеном пару дней назад. Один из моих друзей работал с ним в «Коламбусе» и рассказал о Хичкоке много хорошего. Тренер объяснил, что действительно желает видеть меня в команде. Он рассказал, в какой роли видит меня в составе, как хочет использовать меня в игре. Надеюсь, что все это оправдает себя.

О СООБЩЕНИИ, ЧТО «МОНРЕАЛЬ» ПОВТОРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ДАЛЛАСА»

— После того, как я уже согласился на предложение «Старз». После того, как я уже сообщил о своем решении агенту и Джиму. Позже позвонил агент и сообщил, что с ним на связь вышел «Монреаль» и что «Канадиенс» готовы повторить это предложение. Я ответил, что уже дал слово «Далласу». Это было бы неправильно, нечестно с моей стороны. Если ты согласился, то нельзя давать задний ход. Пути назад нет, верно?

Видением ситуации поделился и генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

О СОГЛАШЕНИИ С РАДУЛОВЫМ

— Ни для кого не секрет, что Александр был одним из самых ярких свободных агентов этим летом. Так что, когда открылась возможность для начала переговоров, я связался с его представителями и узнал, может ли он быть заинтересован в нашем предложении. Когда открылся рынок свободных агентов, можно уже было обсуждать более подробные детали, тогда мы и обнародовали наши цифры, которые удовлетворяли запросы Александра, так что можно было двигаться дальше.

Мы понимали, что этим летом клуб пойдет на перемены. Неважно, насколько удачным или неудачным был год. Мы понимали, что нас ждут перемены в составе. Шарп, Гемски и так далее — у многих игроков истекали контракты, и нужно было принимать решение. У нас были места в составе и свободные деньги под потолком зарплат.

Нам повезло, что первым удалось заполучить Бена Бишопа. Мы хотели усилить вратарскую позицию.

Если говорить о Марке Мето, то в год драфта расширения было очень много вопросов и неопределенности. И в его случае нам вновь улыбнулась удача.

На рынке свободных агентов удалось заполучить Мартина Ганзала и Александра Радулова. Для нас все сложилось весьма успешно. Но нам повезло, что мы располагали финансовыми возможностями, чтобы осуществить эти сделки.

СЧИТАЕТ ЛИ ОН ТЕПЕРЬ «ДАЛЛАС» КОНТЕНДЕРОМ

— Мы полны оптимизма после всех этих приобретений, но впереди еще много работы. Еще ничего не гарантировано. Нам нравится то, что мы видим на бумаге, но наша цель — превратить команду в постоянного контендера, который попадает в плей-офф из года в год.

Цитата Джим Нилл В прошлом сезоне нам этого сделать не удалось по разным причинам. Травмы и всякое такое. Считаю, что мы и так находились в хорошей форме, но нужно было внести коррективы. Лига никогда не стоит на месте, нельзя успокаиваться ни на секунду. Нужно двигаться только вперед.

О ТОМ, ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО ЕГО В РАДУЛОВЕ

— Я давно следил за ним. В прошлом году он продемонстрировал желание выступать в Северной Америке. Думаю, он хотел играть в лучшей лиге в мире, это и привело его в НХЛ. Мы внимательно следили за его игрой в «Монреале»: он проявил себя здорово. Ни для кого не секрет, что Александр — один из лучших хоккеистов в мире.

Мы сделали несколько звонков. Знали несколько человек, которые играли вместе с ним, и все они с восторгом отзывались о нем, о его характере. У меня также была возможность пообщаться с Александром лично, и я также остался под впечатлением. У него яркий характер. И это в нем меня привлекает. В конце концов, мы очень внимательно изучали его кандидатуру, и никто не сказал о нем ни одного плохого слова.

Конечно, все мы допускаем ошибки. В жизни без них не обойтись. В молодости каждый ошибался, и Радулов сам признает это. Но те времена уже в прошлом, он давно повзрослел. И мы рады, что получили возмужавшего хоккеиста, который стремится побеждать.

ОБ ИГРОВЫХ КАЧЕСТВАХ РАДУЛОВА

— Это игрок высочайшего класса. Любой генеральный менеджер стремится укрепить свою команду талантливыми игроками, а талант Радулова никто не ставит под сомнение.

У него отличное катание. Мы же стараемся создать быструю команду. Но также не стоит забывать, что Радулов обладает и завидной физической мощью. В нем 185 см роста и под 95 кг веса. Он очень прочно стоит на коньках, прекрасно контролирует шайбу и способен создавать моменты для партнеров. Наш состав пополнил элитный игрок.

Цитата Джим Нилл Я говорил с Кеном Хичкоком, и это дает ему пространство для маневра. Что меня впечатлило в Александре, так это то, что я начал рассказывать о составе команды, расписывать сильные стороны наших хоккеистов, но Радулов прервал меня, так как все это знал и сам: «Знаете что, ставьте меня в то звено, в которое посчитаете нужным. Играть в хоккей — это моя работа». Это важные слова. Он понимает, что его главная задача — играть на максимуме своих возможностей. Если ему это удастся, то он принесет команде результат.

О БЕСЕДЕ БЕННА С РАДУЛОВЫМ

— Мы общались с Джейми. Мы постоянно в контакте. Он — настоящий лидер нашей команды. И капитан клуба должен быть в курсе того, что происходит. Так что мы постоянно информировали его, а он всегда с радостью шел нам на встречу. Он всегда готов связаться с любым игроком. У нас уже был подобный опыт. Наверное, сложно представить лучшего представителя «Далласа», чем Джейми Бенн. Повторюсь, он — лидер команды. Игроки следуют за ним. Так что он обязан быть вовлечен в процесс.