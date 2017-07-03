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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30271240/
3 июля 2017, 23:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ «Монреаль»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Радулов поблагодарил «Монреаль», в составе которого он провел прошлый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и болельщиков после ухода из клуба. Слова благодарности российский хоккеист написал в своем Twitter.

В понедельник было объявлено о подписании Радулова с клубом НХЛ «Даллас» пятилетнего контракта на сумму $31,25 миллиона, средняя зарплата 30-летнего россиянина составит $6,25 миллиона в год. Предыдущий сезон форвард провел в «Монреале», сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в плей-офф (2+5).

«Я хочу поблагодарить болельщиков “Монреаля”, команду и все руководство за прекрасный год, который я провел здесь. Ваша страсть, ваша энергия были поразительными. Спасибо вам за то, что я чувствовал себя здесь как дома. Я никогда не забуду время проведенное в этом потрясающем городе», — написал Радулов.

Свое сообщение форвард закончил фразой на французском языке: «Я люблю тебя, Монреаль».

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Эксперт: «Даллас» с приходом Радулова будет претендовать на Кубок Стэнли

Эксперт: «Даллас» с приходом Радулова будет претендовать на Кубок Стэнли

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» с приобретением Александра Радулова станет одним из основных претендентов на Кубок Стэнли в 2018 году. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
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