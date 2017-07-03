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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30270776/
3 июля 2017, 21:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Эксперт: «Даллас» с приходом Радулова будет претендовать на Кубок Стэнли

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» с приобретением Александра Радулова станет одним из основных претендентов на Кубок Стэнли в 2018 году. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

В понедельник было объявлено о подписании Радулова с «Далласом» пятилетнего контракта на сумму $31,25 миллиона с средней зарплатой $6,25 миллиона в год. Предыдущий сезон форвард провел в «Монреале», сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в плей-офф (2+5).

В мае «Даллас» подписал шестилетний контракт с вратарем Беном Бишопом, а после открытия рынка свободных агентов заключил соглашение с форвардом Мартином Ганзалом. В минувшем сезоне клуб занял 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.

«Даллас» с приобретением во вратарской линии и Александра будет являться самым серьезным претендентом на победу в Кубке Стэнли. Команда обладает достаточно широким выбором сильных и мастеровитых игроков, поэтому присутствие Радулова в любом из сочетаний равных составов меня не удивит, — сказал Дементьев. — Но я уверен, что тренерский штаб просто обязан использовать его мастерство и навыки при игре в большинстве.

До выступления в «Монреале» Радулов в НХЛ играл за «Нэшвилл» (2006−2008, 2012).

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Новости НХЛ

Радулов легко выбрал переход в «Даллас», так как у него не было других вариантов

Радулов легко выбрал переход в «Даллас», так как у него не было других вариантов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский форвард Александр Радулов рассказал, что решение выбрать клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» для продолжения карьеры далось ему легко, так как у него не было других достойных предложений. Слова спортсмена приводит журналист агентства АР Стивен Вайно на своей странице в Twitter.
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