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3 июля 2017, 19:50 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Радулов — в «Далласе». Почему «Монреаль» обречен

Александр Радулов подписал 5-летний контракт с «Далласом» на общую сумму 31,25 миллиона долларов, не договорившись с «Монреалем».

Александр <span class=error>Радулов</span> уехал в Техас не договорившись с Канадцами. Увеличить
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Знаете, каким было отнюдь не тайное, а явное и искреннее, пусть и несбыточное желание многих болельщиков «Монреаля», когда вчера было объявлено о некой пресс-конференции, посвященной важному событию?

Нет, не сохранение в команде Андрея Маркова или Александра Радулова. И даже не суперприятное переподписание Кэри Прайса, которое случилось несколькими часами позже. А другая вещь — увольнение генменеджера «Канадиенс» Марка Бержевена.

«Монреаль» не выигрывал Кубок Стэнли 24 года. И в финале плей-офф он не играл все те же 24 года. Фанам другого канадского клуба с неисчислимым хайпом — «Торонто» — куда легче было пережить свои многолетние неудачи, ведь лишь небольшой процент от их числа застал последнее чемпионство «Мэйпл Лифс», а большинство видело свою команду лишь в качестве аутсайдера. А вот поклонникам «Монреаля» уже осточертели первые и вторые раунды, и даже финалы конференции. Они хотят Кубок Стэнли, и фигура не столь удачливого строителя «Канадиенс» раздражает их все больше.

А сегодня в гроб кубковых перспектив «Монреаля» вбили очередной, на этот раз гигантский гвоздь. Следующие, возможно, уже не понадобятся.

Нет, я понимаю, что Бержевен был в западне. Прайс — это канадская икона, уступающая по объему молитв лишь Кросби и Макдэвиду. «Монреаль» не имел морального права допустить даже малейший шанс выхода Кэри на рынок через год, иначе менеджерскому составу клуба пришлось бы бежать за границу в багажниках автомобилей.

Прайс — лучший вратарь мира, если брать не минувший сезон, а более длительный отрезок — последние шесть-семь лет. Но десять с половиной миллионов долларов за сезон, которые сделали его самым дорогим вратарем в истории хоккея и самым дорогим игроком современной НХЛ наряду с Кейном и Тэйвзом, он не стоит.

Не потому что он лишь раз выигрывал «Везину Трофи», неудачно провел вторую часть последнего сезона или по какой-то фактически-статистической причине, до которой можно было докопаться. Но просто ответьте на один вопрос: когда в последний раз голкипер, которые на протяжении многих лет находился в статусе одного из лучших вратарей НХЛ, реально вытаскивал свой клуб к Кубку Стэнли?

Гашек в 2002-м? В окружении такого скопления звезд справился бы и менее звездный кипер. Белфор в 1999-м? Окей, принимается. Сколько прошло времени с того плей-офф? 18 лет.

В современной НХЛ вратарь — не та половина команда, которая решает 50 процентов успеха в кубковой стадии. Прайс — это стержень «Монреаля», это франчайз-игрок, с которым еще долгие годы будет ассоциироваться этот клуб, но он не выиграет для «Канадиенс» Кубок Стэнли. В одиночку — уж тем более не выиграет. И без других необходимых шагов 84 миллиона в плане больших результатов будут потрачены впустую.

Так, в апреле Бержевен утверждал, что для победы в плей-офф необязательно иметь в составе элитного центра первого звена. Марк, вы это серьезно? Нет, конечно, если каким-то удивительным фломастером записать одновременно Бержерона, Тэйвза и Копитара в ряды обычных ролевиков, то можно с космических размеров натяжкой утверждать что-то подобное. Но в «Монреале» нет, причем и близко, и таких парней, а после огромнейшего контракта Прайса их даже при шансе на подписание будет некуда втиснуть под потолок.

А после слов Бержевена на вчерашней пресс-конференции «Монреаль» остался на ближайший сезон (как минимум) не только без топ-центра, но и без топ-плеймейкера, выступающего на фланге.

— Если бы хотите преданность (лояльность), купите собаку, — сказал Бержевен о своих ожиданиях от запросов Александра Радулова по зарплате.

Не вдаваясь в этические стороны столь неожиданной ассоциации, которая несомненно повеселила публику в Канаде и России, отмечу другие очевидные странности.

Почему Бержевен говорит о лояльности применительно к игроку, который сыграл за команду всего один сезон? Из-за того, что именно «Монреаль» дал Радулова новый шанс в НХЛ? Так и Александр прошлым летом согласился на не самый приятный для себя однолетний контракт. Хотите низкий прайс на «преданных собак»? Значит, и договариваться надо уметь, как тот же Айзерман в «Тампе» — Кучеров, Хедман и Стэмкос не дадут соврать, что возможно все и даже больше.

Как вообще можно говорить о преданности в то же самое время, когда «Канадиенс» не идут на уступки хоккеисту, который отдал франшизе 16 сезонов? Которому осталось провести 10 матчей, чтобы выбить «тысячу» в свитере «Монреаля»?

Нет, по совести Марков не заслуживает тех денег, которые озвучиваются в канадских СМИ в качестве его требований по контракту — он лучший ветеран-защитник в НХЛ, но уже не топ-игрок в своем амплуа. Извини, Андрей, it’s just business, nothing personal, может намекать Бержевен, говоря, что условия Маркова неприемлемы. И он прав. Но только зачем вообще говорить о высших ценностях, находясь под жесточайшим давлением запредельной энхаэловской конкуренции?

Бержевен сказал, что от предложения Радулова по контракту недолго упасть со стула, и что «Монреаль» не намерен отступаться от своего, более дешевого варианта. Допустим, клуб сэкономил на дорогом и рискованном контракте, все-таки подпишет Маркова, а заодно продлит Алекса Гальченюка, который претендует на совсем немаленькие шесть миллионов за сезон. А Радулов ушел в «Даллас».

Но кем «Монреаль» собрался выигрывать Кубок Стэнли? С нынешним, безрадуловским составом потолок команды — первый раунд. На багаже отдельных подвигов Прайса — второй. Кто будет тащить команду? Пачиоретти со своими пол-очками в плей-офф? Старенький Плеканец? Гальченюк? Больше верится даже в новичка канадского клуба Друэна.

«Монреаль» в его нынешнем виде обречен, чтобы раз за разом проваливаться в Кубке Стэнли. Без Радулова — обречен вдвойне. Фанаты «Торонто», которые ждут титула уже полвека, могут порадоваться — одним конкурентом их молодой и веселой банде меньше. Им только предстоит выслушать много разговоров о лояльности. А их соперник по дивизиону видимо, уже стал жертвой таковых.

«Монреаль» не выигрывал Кубок Стэнли 24 года. Похоже, придется подождать еще.

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