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3 июля 2017, 19:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Александр Радулов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Даллас»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» на сумму $31,25 млн. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Прошлый сезон россиянин провел в Монреале с которым у него был однолетний контракт истекший 1 июля. Увеличить
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Прошлый сезон НХЛ Радулов провел в «Монреале», с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля. Радулов сыграл за «Монреаль», который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» уступил клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2−4. В плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.

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