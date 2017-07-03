Александр Радулов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Даллас»

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Прошлый сезон НХЛ Радулов провел в «Монреале», с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля. Радулов сыграл за «Монреаль», который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» уступил клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2−4. В плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.