Dallas News: Радулов подпишет контракт с «Далласом» на пять лет и $ 30 млн
Нападающий Александр Радулов, который сейчас находится в статусе свободного агента, перейдёт в «Даллас Старз», сообщает в своём «твиттере» журналист издания Dallas News Майк Хейка.
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Как сообщается, россиянин подпишет пятилетний контракт на общую сумму чуть больше $ 30 млн.
За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах
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