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3 июля 2017, 19:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Dallas News: Радулов подпишет контракт с «Далласом» на пять лет и $ 30 млн

Нападающий Александр Радулов, который сейчас находится в статусе свободного агента, перейдёт в «Даллас Старз», сообщает в своём «твиттере» журналист издания Dallas News Майк Хейка.

Нападающий Александр <span class=error>Радулов</span> который сейчас находится в статусе свободного агента перейдёт в Даллас <span class=error>Старз</span> сообщает в своём <span class=error>твиттере</span> журналист издания Dallas <span class=error>News</span> <span class=error>Майк</span> <span class=error>Хейка</span>. Увеличить
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Как сообщается, россиянин подпишет пятилетний контракт на общую сумму чуть больше $ 30 млн.

За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал Кубок Гагарина.

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