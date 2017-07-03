СКА выкупил у «Трактора» права на хоккеиста Кузнецова
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выкупил у челябинского «Трактора» права на нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгения Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
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О размере денежной компенсации, полученной «Трактором», не сообщается.
Ранее «Вашингтон» подписал с 25-летним форвардом восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн.
Кузнецов был «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за «Трактор». Кузнецов является чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом мира среди молодежных команд.
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