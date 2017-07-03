Маклеллан: Заплатили Кузнецову больше, чем хотели, но у него был рычаг давления

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на восемь лет, его сумма составляет $ 62,4 млн.



«Мы заплатили Кузнецову несколько больше, чем рассчитывали изначально. Пришлось пойти навстречу его требованиями. У него был рычаг давления, поскольку Кузнецов мог бы вернуться в Россию на пару лет, а потом вернуться в лигу в качестве свободного агента», — приводит слова Маклеллана в своём «твиттере» журналист Том Гуллити.