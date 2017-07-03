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3 июля 2017, 18:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Маклеллан: Заплатили Кузнецову больше, чем хотели, но у него был рычаг давления

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как проходили переговоры по поводу нового соглашения с форвардом Евгением Кузнецовым.

Генеральный менеджер Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> <span class=error>Брайан</span> Маклеллан рассказал как проходили переговоры по поводу нового соглашения с форвардом Евгением <span class=error>Кузнецовым</span>. Увеличить
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Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на восемь лет, его сумма составляет $ 62,4 млн.

«Мы заплатили Кузнецову несколько больше, чем рассчитывали изначально. Пришлось пойти навстречу его требованиями. У него был рычаг давления, поскольку Кузнецов мог бы вернуться в Россию на пару лет, а потом вернуться в лигу в качестве свободного агента», — приводит слова Маклеллана в своём «твиттере» журналист Том Гуллити.

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